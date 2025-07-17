北台灣上半年最高價建案皆未創高 專家點關鍵「收斂恐怕只是一時」

住展雜誌彙整今年上半年北北桃竹新案實價最高單價，台北市為大安區遠企商圈的「敦南詠楽」，8樓戶交易單價167萬元；新北市則是中和區捷運永安市場站生活圈的「漢皇方圓」，14樓戶小宅售出122萬元。

桃園市是坐落青埔的「威均天璽」，11樓戶成交每坪69.8萬元；新竹地區為竹北市高鐵特區的「富源豐岫」，13樓戶賣在單坪86.3萬元。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，除了「漢皇方圓」刷新中和區單坪最高價外，其餘新案都未創區域新高，若以縣市來看，四案皆未創縣市新高，台北市、桃園市、新竹地區買方出手明顯謹慎，雖然三地今年上半年新案的實登最高價皆位於名氣響亮地帶，成交價卻差強人意，市況太差抑制價格發展。

上半年較值得注意的為「漢皇方圓」，122萬元的登錄價碼僅次於新板特區高價案，更勝新北市第一環行政區的新店區、永和區、三重區，在一片頻傳降價風聲中逆勢表現，且該案近乎戶戶單價破百萬元，確立高價社區地位，主因不脫優勢地帶四號公園周邊、捷運生活圈機能、小宅多元價值、地段新案稀缺，而此等價位已可購置台北市多個地段新案，顯示當地內需買氣積極的特性下，對自家門牌高度擁戴。

相對之下，台北市方面，今年進場的「敦南詠楽」榮登新案最高單價，單價來到167萬元，但以台北市捷運科技大樓站一帶來說，過去一兩年開案的寶舖、冠德案每坪高價已達200萬元，今年登場案高價水位並不突出。

桃園市一級精華區青埔已多有單坪7字頭交易案，老街溪畔去年公開的力璞建設案更一步之遙奔8字頭，不過今年現階段新推案成交單價首位的「威均天璽」，同樣訴求水岸景觀，最高價碼還在6字頭，價格落差顯著。

新竹高鐵特區的「富源豐岫」乃今年上半年新竹地區開價最高案，成交單價也奪下上半年新案之冠，但86.3萬元的價位不比去年與前年進場的竹北市舊案，難稱亮點，無法倖免於大環境不佳的干擾。

不過，陳炳辰指出，下半年將有不一樣的局勢，台北市大安區今年上場的開價單坪200萬元案傳出銷況穩定，後續揭露有機會再擦亮首都房市金字招牌，而桃園市鄰近藝文特區與中壢市區高價新案實登也應可站回7字頭。