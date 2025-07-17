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冷！青埔退回6字頭、天龍國最高167萬 專家：收斂只是一時

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／記者游智文攝影
房市示意圖。圖／記者游智文攝影

住展雜誌彙整今年上半年北北桃竹新案實價最高單價，台北市為大安區遠企商圈的「敦南詠楽」，8樓戶交易單價167萬元；新北市是中和區捷運永安市場站生活圈的「漢皇方圓」，14樓戶小宅售出122萬元。

桃園市為坐落青埔的「威均天璽」，11樓戶成交每坪69.8萬元；新竹地區是竹北市高鐵特區的「富源豐岫」，13樓戶賣在單坪86.3萬元。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，上述個案，除中和「漢皇方圓」較亮眼，122萬元的登錄價格，在新北市僅次於新板特區外，台北市、桃園市、新竹地區買方出手都明顯謹慎，新案都未創區段新高。

像今年進場的「敦南詠楽」，榮登新案最高單價，單價來到167萬元，但以台北市捷運科技大樓站一帶來說，過去一兩年開案的寶舖、冠德案每坪高價已達200萬元，今年登場案高價水位並不突出。

桃園市一級精華區青埔已多有單坪7字頭交易案，老街溪畔去年公開的力璞建設案更一步之遙奔8，不過今年現階段新推案成交單價首位的「威均天璽」，同樣訴求水岸景觀，最高價還在6字頭，價格落差顯著。

新竹高鐵特區的「富源豐岫」為今年上半年新竹地區開價最高案，成交單價也奪下上半年新案之冠，但86.3萬元的價位不比去年與前年進場的竹北市舊案，難稱亮點。

陳炳辰指出，上半年實價表現不佳， 但下半年將有不一樣的局勢。台北市大安區先前上場開價單坪200萬元案，傳出銷況穩定，後續揭露應可超越上半年最高價。桃園市鄰近藝文特區與中壢市區高價新案實登也應可站回7字頭。

新竹地區則有市場矚目的竹北遠百旁超高價案，若有望今年看見交易紀錄，有機會改寫新竹地區房價天際線，陳炳辰表示，現況顯示，上半年價格收斂恐怕只是一時，下半年爆發的價格力道恐讓市場再次見識價量背離的乖張。

上半年新案實價揭露最高價。表／住展雜誌
上半年新案實價揭露最高價。表／住展雜誌

高鐵 捷運

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