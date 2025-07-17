一表看全國年輕人五大購屋熱區 兩大縣市新竄起、狠甩六都

新青安貸款推出，讓年輕人的買房意願攀升，不過全國各縣市中，哪些地區的年輕人最積極進場呢？中信房屋研展室彙整聯徵中心資料，針對35歲以下年輕房貸族的申貸件數占比進行統計，結果顯示，新竹縣38.8%的比例居冠，緊追其後的分別為屏東縣（38.3%）、台南市（36.8%）、高雄市（36.5%）與桃園市（35.7%）。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，從五大年輕房貸族熱區的分布來看，現在年輕人在購屋時，除了考量房價，年輕人對於當地房市的發展潛力與就業機會也相當重視。

對於排名第一的新竹縣，莊思敏指出，伴隨竹科產業蓬勃發展，大量年輕工程師蜂擁而至，帶動購屋需求快速成長。然而，由於新竹市與竹北市的房價每坪已普遍站上5字頭，預售屋每坪更上看6-7字頭，對於有預算考量的購屋族而言，購屋門檻相對較高。

莊思敏表示，在市中心房價已高，許多竹科新貴轉而將目光投向新竹縣的周邊地區，包括新豐、竹東、寶山、新埔等地，進而推升新竹縣的房市交易量能。

對於排名第二的是屏東縣，莊思敏指出，屏東是此次上榜中唯一不屬於六都、新竹縣市，顯示其房市潛力正逐步被市場看見。

莊思敏分析，最近幾年屏東的房市題材相當豐沛，包括：屏科、高鐵南延、高雄捷運延伸等，皆為當地房發展市注入強勁動能。

另外，莊思敏表示，台積電（2330）落腳屏科後，也將吸引更多科技人才落腳，進一步帶動居住與置產需求。同時，屏東本身也能承接不少來自高雄的外溢買盤，加上近年縣府積極推動青年返鄉就業政策，在多重利多推動下，屏東的年輕房貸族占比可望進一步攀升。

對於台南市和高雄市，莊思敏表示，最近幾年在科技和建設題材的簇擁下，南二都的房市表現相當亮眼，再加上房價基期低的先天優勢，讓年輕族群更有動力進場買房，買方客群除在地首購族與年輕小家庭外，也不乏外來就業人口與投資置產客。

不過，莊思敏指出，現階段隨著市況降溫，投資買盤大量退場，導致南二都房市進入盤整期，區域買氣受到影響，後市走向還要持續觀察。

至於桃園市，莊思敏指出，桃園緊鄰雙北市，房價卻比雙北市親民不少，近年來，在捷運、高鐵、航空城計畫、重劃區開發及北市人口外溢等多重利多帶動下，愈來愈多的年輕人紛紛選擇移居桃園，用通勤時間換取更舒適的居住品質與可負擔的購屋價格。

莊思敏指出，年輕人能善用政府推出的新青安政策，提早實現買房目標，具備置產理財意識固然是好事，不過她提醒，年輕族群入場前務必審慎評估自身的財務狀況與還款能力，量力而為才是關鍵，若過度運用財務槓桿，導致債務比重過高，不僅將削弱整體抗風險能力，也可能壓縮原本可投入於自我增值的機會成本。