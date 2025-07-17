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台南最夯景點排名出爐 這景點人氣、房價衝第一

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
「國華友愛商圈」摘下2025年第1季，台南人氣與房價漲幅雙冠王。圖／台灣房屋提供
「國華友愛商圈」摘下2025年第1季，台南人氣與房價漲幅雙冠王。圖／台灣房屋提供

台灣房屋集團根據台南市觀光局發布的觀光遊憩據點遊客人次統計，排除郊區廟宇景點，今年第一季前五大熱門觀光景點，冠亞軍皆落在中西區，最強景點冠軍寶座由「國華友愛商圈」拿下，「海安商圈」位居第二，其餘包括「孔廟」、「安平小鎮」，及「南紡購物中心」均入榜。

觀察景點周邊近一年房價表現均上揚，國華友愛與海安兩大商圈漲最兇，漲幅均逾1成，其中「國華友愛商圈」漲幅15.6%最高，摘下人氣與房價漲幅雙冠王。

台灣房屋民權加盟店店東盧柏光表示，最強景點國華友愛商圈，位於西門路、海安路、中正路及尊王路，位屬市心蛋黃區，早期為台南的舶來品街區，後來發展為綜合休閒娛樂的大型商圈，有如台北西門町及高雄新崛江。

商圈以友愛街及國華街最為熱鬧，必吃排隊美食像是葉家小卷米粉等，去年商圈更進行美學改造，將部分商店招牌特色化，為百年市場注入更多獨特魅力，成為在地人與觀光客必逛商圈。

盧柏光表示，國華友愛與海安兩大商圈相鄰，皆屬舊城區，兩區串聯為一匯集美食、娛樂、文化與藝術的大生活圈，國華友愛商圈住宅以老公寓及透天為主，30~40年以上老華廈集中在海安商圈較多。

近幾年區段受惠府城軸帶翻轉計畫，包括拆除「中國城」改造為露天水景「河樂廣場」、打造海安路徒步藝術街等，周邊亦有星鑽特區開發紅利，為舊城區再度點亮商機，目前區段新案供給稀有，預售房價最高已站上5字頭。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，熱門景點房價具備三優勢，一、地段優、供需強。市區景點區段生活機能本就優渥，加上觀光機能加持，大幅提升居住吸引力，自住、商用不動產供需強勁，讓房市價量更有撐。

二、商機旺、增值高。熱門景點商圈擁有人潮與商機，住宅可商可住，亦有利結合老屋翻新、街區再生放大效益，提升不動產增值性強。

三、建設豐、潛質大。台南景點多位處蛋黃商圈，具備豐沛交通建設與公共資源挹注，受惠區段建設發展紅利，為房價提供長期支撐動能。

另觀察南紡商圈為台南近年熱門購屋區之一，但近一年漲幅僅約2.3%，力道相比其他景點略顯保守。

李家妮指出，南紡商圈擁有百貨機能，未來亦有捷運藍線與平實轉運站交通紅利，周邊仰賴平實重劃區6字頭高價新案拉抬，商圈房價早已掀起一波漲勢，目前表現相對持穩。「國城平實營區」公辦都更造鎮案已正式動土，預計7月進場預售，預料帶動區段發展邁進一步，為商圈再添熱度。

台南市區五大熱門景點與周邊房價。資料來源／台灣房屋
台南市區五大熱門景點與周邊房價。資料來源／台灣房屋

觀光景點 房價 南紡

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