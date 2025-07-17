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長榮航調薪爭議 洪申翰：不可因育嬰留停不利對待

中央社／ 台北17日電

長榮航空爆發60名空服員因請育嬰留停而影響調薪爭議，勞動部洪申翰今天說，雇主不可因勞工申請育嬰留停與否而有不利對待，希望雇主與政府一起營造更友善的職場。

桃園市空服員職業工會日前到桃園市府抗議指出，長榮空服員有超過60名空服員申訴因育嬰留停影響調薪，勞動部訴願會日前也認定「育嬰留停影響調薪」違反性別平等工作法，要求勞動局加速審理並依法認定違法，也請長榮航空盡速補還育嬰空服員薪津，並停止上訴。

洪申翰今天出席立法院衛環委員會前接受媒體聯訪針對此案表示，勞動部已經透過函釋清楚表達，雇主不可以因為勞工申請育嬰留停與否來影響獎金、津貼、加薪等，「育嬰留停不能拿來作為雇主給予勞工不利對待的理由」。

洪申翰說，勞動部訴願會已經做出很專業的認定，認為地方政府認定雇主違法的判定並無不當。

洪申翰強調，少子化是台灣現在非常、非常嚴肅的問題，希望雇主可以跟政府一起來營造對於生育的勞工更友善的職場環境。

長榮航空去年被認定七度違反性別平等工作法平等法，其中包含「育嬰留職停薪列為不在職天數，影響調薪」案件，後經桃園市空服員職業工會常務理事林昱嘉申訴成功後，已有超過60名長榮空服員相繼提起申訴。

桃園市政府勞動局日前表示，針對去年2起申訴案，市府已依違反性別平等工作法裁罰，後續收到逾60名長榮空服員申訴，將在7月底召開性平大會審議，依法釐清案件；長榮航空則表示，將待行政及司法救濟結果進行相應處理。

雇主 長榮 空服員 洪申翰 勞動部

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