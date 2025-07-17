信義開發為「嘉品」已購戶辦「鄰居見面會」 點燃社區共好火花

你以為社區生活從交屋那天才開始？信義開發顛覆想像，讓住戶在拿到鑰匙前，就能認識鄰居，6月在板橋放送所提前在交屋前就為新社區「信義嘉品」舉辦鄰居見面會，吸引了共30戶、55位住戶參與，互動熱絡；信義開發表示，我們不僅重視建築硬體，更以行動實踐「友鄰社區」願景，陪伴住戶開啟社區共好工程。

當天活動從認識在地文化的導覽開始，接著由住戶分享裝修經驗與USPACE共享平台的應用，讓住戶能夠交流與共學，信義居家團隊也到場介紹居家服務內容，並提供裝修服務與諮詢，讓住戶針對未來生活需求能提前準備。活動中也透過賓果遊戲巧妙創造跨樓層、跨戶型住戶的互動機會，讓住戶直呼「有趣又實用」。

這場活動的初衷，是信義開發長期以來對「社區軟實力」的重視。信義開發董事長周俊吉曾說，「千金買屋，萬金買鄰。」在信義開發的規劃藍圖中，好的建築是基本，但更重要的是讓住戶在搬進新家前就能建立起信任與連結，與社區共好。

為了讓「友鄰社區」的理念持續落地，信義開發採取漸進式社區經營策略。每月舉辦一次聚會，根據調查，有超過5成住戶表示參與過3次以上活動，最受歡迎的項目包含住戶間的分享交流、USPACE介紹與信義居家服務，顯見穩定的社區互動基礎正逐漸形成。

此外，線上社群經營同步推進。信義團隊已協助建立19個樓層群組，目前有75%住戶加入，不僅開啟裝修諮詢、團購、資源共享等話題，更讓社區在入住前就形成了數位互助網絡。

為深化住戶參與與社區治理意識，信義開發也導入「社造陪伴計畫」，積極扶植社區關鍵住戶，未來將由住戶自發，邀請住戶一起參訪其他新建社區為契機，參與討論未來社區公共事務，並引入專業顧問協助初步公設使用規劃與公寓管理討論，提前累積社區治理的集體經驗。

住戶紛紛表達肯定，表示「這樣的安排不僅讓住戶可以輕鬆交流，也讓大家對新家充滿期待」，主動提出包括公設配置、商場招商、車位安排等實務性議題，展現高度參與意願與公共意識。

信義開發表示，一棟大樓不只是鋼筋水泥的集合，而是人與人之間關係的起點。未來，信義開發將持續舉辦定期見面會、分群經營與社區活動，深化住戶連結與參與，實踐「友鄰社區」的理想，讓嘉品成為都市裡溫暖共好社區的實踐典範。