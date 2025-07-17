懂你的 AI 房仲！信義房屋用數位工具 助客戶解決買賣屋困難

信義房屋以AI技術開發精準的數位服務，協助聚焦及解決客戶最關注的核心議題：像是「我可以買多少錢的房子？」、「有沒有走路就會到托嬰中心的房子？」、「這房子裝潢後的風格長怎樣」…等等；信義房屋認為 AI發展第一步就是要讓「人」有感，而AI也提供仲介業務在提供專業協助時有所依據，包含推薦更合適的房子、協助開發待售物件與潛力客戶等等，當AI成為最好的輔助，業務就更能集中心力聚焦服務客戶，讓服務品質更細膩且有溫度。信義房屋「以人為本」進行數位轉型，讓AI做AI擅長的事、也讓人發揮人的優勢，實現人機一體，服務業導入AI就是要對人產生幫助的核心精神，也讓信義房屋成為「你的AI房仲 伴你安心成家」。

信義房屋AI應用發展部協理張玄江指出，以信義房屋的實務經驗為例，服務業導入AI的目的就是要有利於人，並產生實際協助 。張玄江說明，信義房屋建構了AI數據共享平台，成為公司團隊分析、決策、開發服務的依據，並推動「AI種子小隊」與「數據科學培訓計畫」，培養同仁運用AI解決日常問題，打造內部AI賦能文化。

信義房屋以AI大量運算、分析全台直營逾40年的服務數據，加上政府開放資料等等，打造出讓買賣方簡單使用的網頁及APP，能協助消費者快速找到所需的相關資訊與知識。

舉信義房屋最新的「生活圈找屋」模式為例，用戶使用網頁點選特定行政區，就能獲取區域內的不同商圈及其行情，這些資訊以簡明扼要的圖表和文字呈現，還能結合AI機器學習與即時渲染的「3D變裝」技術，模擬不同風格的裝潢樣貌，並能連結到信義房屋「LINE 找屋平台」，獲取更多物件資訊，若需針對個別物件進一步諮詢，其中的「義起聊」功能，能立即由信義房仲協助客戶即時獲取專業又有溫度的服務。

不同的服務串接背後，依靠著大量AI的精密計算：AI分析出客戶最在意的種種因素、及歸納各項複雜的資訊，並生成簡潔易懂的圖文內容讓客戶能迅速掌握，更能利用日常使用的通訊軟體，搭配專人諮詢，讓買房的第一步變得容易。

而房仲日常最需要開發待售物件，以及探索客戶需求，信義房屋開發業務專屬的APP「Super Agent 數位房仲」、優化最核心的業務開發流程，以AI串連、分析，協助業務提前獲取潛在開發機會，辨識高潛力的物件與客戶，並能做行程與客戶管理，形同每一位業務都配有一位AI祕書。另外「AI智能配案」則以AI分析客戶需求，將合適的物件提供給房仲，房仲再推薦給客戶，房仲業務節省了過去全人工配案的時間，還能協助釐清客戶的潛在需求，不但能將心力專注在客戶服務上，客戶也能感受到服務的細緻度與精準度。

信義「以人為本」作為導入AI的目標，期望能對人真實產生幫助。而企業導入AI，唯有AI策略與企業策略緊密結合，解決實際的關鍵問題，才能落實AI的真正價值，信義房屋也將持續深化AI等新科技探索，升級為AI房仲，陪伴每一位客戶實現家業夢想。