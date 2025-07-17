年輕人逆勢進場！全台五大購屋熱區曝、屏東排第二

房市不好，有人縮手，但也有不少年輕人逆勢進場。中信房屋研展室根據聯徵中心資料，針對今年第一季35歲以下年輕房貸族的申貸件數占比進行統計，結果顯示，新竹縣38.8%的比例居冠，緊追其後的分別為屏東縣38.3%。

其次依序為台南市36.8%、高雄市36.5%與桃園市35.7%。

對此，中信房屋研展室副理莊思敏指出，從這五大年輕房貸族熱區的分布來看，現在年輕人在購屋時，除了考量房價，對於當地房市的發展潛力與就業機會也相當重視。

莊思敏指出，排名第一的新竹縣，伴隨竹科產業蓬勃發展，帶來大量年輕工程師，帶動購屋需求快速成長。

她表示，由於新竹市與竹北市的房價已普遍站上5字頭，預售屋更上看6-7字頭，對於有預算考量的購屋族而言，購屋門檻相對較高。因此，許多竹科新貴轉而將目光投向新竹縣的周邊地區，包括新豐、竹東、寶山、新埔等地，進而推升新竹縣的房市交易量能。

排名第二的屏東縣，是此次上榜中唯一不屬於七大主要都會區的縣市。

莊思敏表示，最近幾年屏東的房市題材相當豐沛，包括屏科、高鐵南延、高雄捷運延伸，皆為當地房發展市注入強勁動能。台積電落腳屏科後，也將吸引更多科技人才落腳，進一步帶動居住與置產需求。

另外屏東本身也能承接不少來自高雄的外溢買盤，加上近年縣府積極推動青年返鄉就業政策，在多重利多推動下，屏東的年輕房貸族占比可望進一步攀升。

台南和高雄最近幾年在科技和建設題材的簇擁下，房市表現相當亮眼，再加上房價基期低的先天優勢，讓年輕族群更有動力進場買房，買方客群除在地首購族與年輕小家庭外，也不乏外來就業人口與投資置產客。

不過，現階段隨著市況降溫，投資買盤大量退場，導致南二都房市進入盤整期，區域買氣受到影響，後市走向還要持續觀察。

莊思敏指出，桃園緊鄰雙北，房價卻比雙北親民不少，近年在捷運、高鐵、航空城計畫、重劃區開發及北市人口外溢等多重利多帶動下，愈來愈多的年輕人紛紛選擇移居桃園，用通勤時間換取更舒適的居住品質與可負擔的購屋價格。