聽新聞
0:00 / 0:00

印尼輸美關稅降 製鞋、紡織轉單效益來了

經濟日報／ 記者宋健生嚴雅芳／台中、台北報導
美國對印尼關稅降至19%，台灣製鞋、紡織業有利。聯合報系資料照
美國對印尼關稅降至19%，台灣製鞋、紡織業有利。聯合報系資料照

美國對印尼關稅降至19%，台灣製鞋、紡織業有利。其中製鞋龍頭寶成（9904）在印尼營運比重逾五成，不僅關稅成本大降，甚至有轉單效益可期：紡織雙雄儒鴻、聚陽將加速產能推進，與客戶進行價格談判，搶攻關稅紅利。

製鞋方面，美國與印尼達成關稅協議，稅率由32%降至19%，甚至低於越南20%，國內製鞋大廠寶成、豐泰、鈺齊、來億、中傑、志強等可望同步得利，上述大廠對此都正向看待，業者表示，後續將與品牌客戶保持密切溝通，做好因應。

印尼輸美關稅降對台廠利基 圖／經濟日報提供
印尼輸美關稅降對台廠利基 圖／經濟日報提供

紡織業方面，印尼輸美商品關稅降至19%，成目前亞洲對等關稅最低國家。由於印尼是國內紡織業新興生產基地，亦是成衣業龍頭儒鴻、聚陽未來三年主要擴張的生產據點，關稅拍板，有助擴產計畫推進，同時有利先前不確定訂單陸續回流。

製鞋大廠指出，對於美國關稅政策，大家最怕的是政策懸而未決，搞得市場陷入觀望。尤其東南亞的越南、印尼，是製鞋廠主要生產基地，如今兩國關稅政策明朗化，且稅率較最初宣布的低，品牌客戶要求分攤製鞋成本壓力應可卸除。

至於終端產品是否漲價，製造端是否分攤部分成本，都有待協商。

寶成表示，公司持續與品牌客戶溝通，做合適因應，並持續採取多元布局策略，靈活產能配置。

美國對越南、印尼等對等關稅出爐，對國內製鞋大廠相對利多，其中印尼稅率降到19%，寶成尤其受惠。寶成製鞋產能以印尼為主，占比達54%，其次為越南31%，兩國合計占比高達85%。

至於紡織業，業者坦言，印尼關稅出爐「鬆了一口氣」，雖然不見得在前段班，起碼應該是在中段班，但最終還是要看其他國家關稅結果，包括印度、孟加拉、埃及、約旦等其他紡織生產基地，才能確定東南亞是否具備優勢。

關稅 寶成 印尼

延伸閱讀

經濟部：關稅衝擊傳產 最需要優先金融支援、擴大出口拓銷

美越協議轉口稅率達40% 陸學者：沒顧及北京感受

對越南關稅降至20% 如何定義洗產地？川普：美越貿易協議大致敲定

黃志芳：川普動態調整關稅 未來幾年一定上上下下

相關新聞

新光三越董座 吳東昇續任 「吳火獅家族大團結」策略奏效

新光三越昨（16）日改選，吳火獅家族二代吳東昇以8：4，一票棄權，續任董事長，副董事長因日方婉拒角逐，最後由吳昕陽以7：...

散裝船日租金 急速飆漲 海岬型四天漲逾五成、巴拿馬型揚升16%

中國大買南美礦產與穀物，南美、西非爆發塞港危機。中國大陸出手買穀物跟鋁土，造成巴西、西非港口大塞港，船舶周轉率降低後，近...

印尼輸美關稅降 製鞋、紡織轉單效益來了

美國對印尼關稅降至19%，台灣製鞋、紡織業有利。其中製鞋龍頭寶成在印尼營運比重逾五成，不僅關稅成本大降，甚至有轉單效益可...

新光三越改選 吳東昇續任董座 吳昕陽接副董兼總經理

新光三越董事會昨日改選，吳火獅家族二代吳東昇以八比四，一票棄權，續任董事長，副董事長因日方婉拒角逐，最後由吳昕陽以七比六拿下，並由吳昕陽兼任總經理，泛新光集團成員表示，此屆將是第二代最後一次站在新光三越第一線，下一次將交棒給第三代成員。

ESG最前線／完善數據管理 撰寫報告書關鍵

在企業推動永續發展的過程中，ESG報告書已成為對外傳達環境（E）、社會（S）與公司治理（G）績效的重要工具。然而，要撰寫...

新光三越改選 日方表態 不再擔任要職

新光三越昨（16）日舉行董事會，經營層人事終於定案，副董事長一職，台方原希望日方原副董田中豊彥能續任，不過日方最後在董事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。