印尼輸美關稅降 製鞋、紡織轉單效益來了

美國對印尼關稅降至19%，台灣製鞋、紡織業有利。其中製鞋龍頭寶成（9904）在印尼營運比重逾五成，不僅關稅成本大降，甚至有轉單效益可期：紡織雙雄儒鴻、聚陽將加速產能推進，與客戶進行價格談判，搶攻關稅紅利。

製鞋方面，美國與印尼達成關稅協議，稅率由32%降至19%，甚至低於越南20%，國內製鞋大廠寶成、豐泰、鈺齊、來億、中傑、志強等可望同步得利，上述大廠對此都正向看待，業者表示，後續將與品牌客戶保持密切溝通，做好因應。

印尼輸美關稅降對台廠利基 圖／經濟日報提供

紡織業方面，印尼輸美商品關稅降至19%，成目前亞洲對等關稅最低國家。由於印尼是國內紡織業新興生產基地，亦是成衣業龍頭儒鴻、聚陽未來三年主要擴張的生產據點，關稅拍板，有助擴產計畫推進，同時有利先前不確定訂單陸續回流。

製鞋大廠指出，對於美國關稅政策，大家最怕的是政策懸而未決，搞得市場陷入觀望。尤其東南亞的越南、印尼，是製鞋廠主要生產基地，如今兩國關稅政策明朗化，且稅率較最初宣布的低，品牌客戶要求分攤製鞋成本壓力應可卸除。

至於終端產品是否漲價，製造端是否分攤部分成本，都有待協商。

寶成表示，公司持續與品牌客戶溝通，做合適因應，並持續採取多元布局策略，靈活產能配置。

美國對越南、印尼等對等關稅出爐，對國內製鞋大廠相對利多，其中印尼稅率降到19%，寶成尤其受惠。寶成製鞋產能以印尼為主，占比達54%，其次為越南31%，兩國合計占比高達85%。

至於紡織業，業者坦言，印尼關稅出爐「鬆了一口氣」，雖然不見得在前段班，起碼應該是在中段班，但最終還是要看其他國家關稅結果，包括印度、孟加拉、埃及、約旦等其他紡織生產基地，才能確定東南亞是否具備優勢。