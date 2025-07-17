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散裝船日租金 急速飆漲 海岬型四天漲逾五成、巴拿馬型揚升16%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
中國大陸出手買穀物跟鋁土，造成巴西、西非港口大塞港，船舶周轉率降低後，近日已經造成散裝船日租金急速飆漲。聯合報系資料照
中國大陸出手買穀物跟鋁土，造成巴西、西非港口大塞港，船舶周轉率降低後，近日已經造成散裝船日租金急速飆漲。聯合報系資料照

中國大買南美礦產與穀物，南美、西非爆發塞港危機。中國大陸出手買穀物跟鋁土，造成巴西、西非港口大塞港，船舶周轉率降低後，近日已經造成散裝船日租金急速飆漲，海岬型近四個交易日漲幅逾五成，近期漲勢恐持續。

散裝海岬型運價指數（BCI）昨（16）日續漲，收2,642點，再漲109點，單日漲幅4.3%；散裝船指數（BDI）也受此帶動續漲，昨收1,906點，上漲40點，單日漲幅2.14%。

散裝船最新日租金變化 圖／經濟日報提供
散裝船最新日租金變化 圖／經濟日報提供

塞港跟大陸進場買原物料兩大因素，推升這波散裝船運價急度攀升，7月10日到16日止，海岬型日租金反彈的時間較慢漲勢最大，漲幅達53%，巴拿馬型日租金相對穩定，表現比海岬型好，7月16日的日租金也來到1.8萬美元，漲幅也有16%。

如果從美國推動對等關稅後4月10日之後起算，隨著市場對於大宗物資需求變動，中型船舶巴拿馬型最受市場青睞，運價反彈速度最較快，漲幅達68%，大型船舶的海岬型漲幅也有42%。

國內的散裝船業者分析，首先，美國對許多國家公布關稅後，近日中國大陸全面加碼巴西相關原物料，把原來跟美國採買的穀物，像大豆和玉米等需求轉往巴西市場採買，而且跟巴西採買的原物料很多都是用人民幣計價，降低各種匯率變動的壓力，散裝船市場原本供需就吃緊，大家擔心運價走揚觀望買盤也忍不住開始進場租船。

全球散裝船新船量不足，原本市場需求就已經非常吃緊，隨著美國對於各國關稅底定後，中國大陸與巴西的關係比過去熱絡，近期大陸大型的原物料業者積極進場找船，要到巴西載運穀物等大宗原物資回大陸，使得原本就已經吃緊的市場，需求量突然大增下，直接推升運價急速飆漲。

第二，2025年上半年，西非幾內亞的鋁土礦（bauxite）出口量達到約9,500 萬噸，年增率36%，創下歷史半年度新高，然而，當地的港口與物流基礎設施無法因應暴增需求，在作業上出現瓶頸；造成非州當地多個重要散裝出口港口塞港，船舶作業期拉長，增加的散裝船調度需求壓力。

港口擁堵創造散裝船的額外需求，船舶租家不得不考量租期拉長，將塞港所擔擱時間一起計算進去，為散裝船運價帶來支撐；不管是巴西還是非洲主要的散裝船港口，同時受到氣候與基礎設施瓶頸等因素影響，這些短期內都無法改善，塞港延續對全球航運的影響力。

國內的散裝船業者進一步分析，日前散裝船的日租金價格受到各種地緣政治問題干擾，運價在需求出籠下，已經開始反彈。

散裝船 巴西

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