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新光三越改選 日方表態 不再擔任要職

經濟日報／ 記者陳佩嘉嚴雅芳 /台北報導

新光三越昨（16）日舉行董事會，經營層人事終於定案，副董事長一職，台方原希望日方原副董田中豊彥能續任，不過日方最後在董事會上，堅持未來不再擔任要職，後由總經理吳昕陽兼任。

歷經一連數日角力，新光三越經營層改組案底定，由現任董事長吳東昇續任董事長，而吳東興家族第三代、現任總經理吳昕陽則獲推舉為副董事長，並兼任總經理。原本由日本股東三越伊勢丹代表擔任的副董事長一職同步卸除，改由台方接手，象徵新光三越治理權限全數回歸台方主導。

據悉，日方在進行董事長投票時，也顧全兩派股東，三席董事選票，一席投給吳東昇、一席投給吳昕陽，最後一席則棄權，也表達日方希望股東之間和諧，讓董事會順利運作的想法。

其次新光集團三代，也有自己想法，特別是這次新光集團老二吳東賢的兒子吳昕恩，雖在董事長推舉上，提名自己的叔叔吳東昇，不過在副董事長推舉上，則提名吳昕陽，顯然三代的成員希望同時照顧到自家叔叔及堂哥吳昕陽，誰都不得罪。

由於新光三越在董事長吳東昇本屆任內，將積極推動上市，執行從2003年以來一直未完成的掛牌任務，依照最快時程，明年6月股東會可望修改公司章程，包括監察人改為獨董等細部修改，接到2027年上市，而在上市前的董事會，就會面臨改選問題，屆時將由表現較佳的第三代，進行接班布局。

至於吳昕陽，董事會期望能以最快速度，讓台中店恢復營運，尤其新光三越為全台最會賺錢的百貨公司，台中店更是店中之王，當務之急就是要盡快恢復營運。

董事長 股東會 新光三越

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