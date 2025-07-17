新光三越董座 吳東昇續任 「吳火獅家族大團結」策略奏效

新光三越昨（16）日改選，吳火獅家族二代吳東昇以8：4，一票棄權，續任董事長，副董事長因日方婉拒角逐，最後由吳昕陽以7：6拿下，並由吳昕陽兼任總經理。

泛新光集團成員表示，此屆將是第二代最後一次站在新光三越第一線，下次將交棒給第三代成員。

新光三越重要人事改選結果 圖／經濟日報提供

新光三越在董事會結束後隨即發布聲明，下一步將穩健經營、穩固產業領導品牌地位，並持續推動公司上市規劃。

力挺吳昕陽的台新金控（2887）董事長、新光三越董事吳東亮透過友人表達，對董事長無法交棒第三代相當遺憾，但是對於吳昕陽升任副董兼總經理，則認為這是董事會對吳昕陽的專業表現予以肯定。

據了解，這次董事長選舉是由新光集團老二吳東賢兒子吳昕恩先提名吳東昇，董事林伯翰附議，董事吳東亮則提名吳昕陽，進行投票時，包括吳東進家族三票、吳東昇家族二票、吳東賢家族二票，以及日方三越伊勢丹一票，共計八票通過，吳昕陽獲得家族三票（包括吳東亮一票）及日方董事一票，日方董事則有一票棄權。

顯見在董事長選舉，新光集團老大吳東進喊出「吳火獅家族大團結」策略奏效，順利保住董事長寶座。

不過在副董事長選舉則出現插曲，董事吳昕恩提名吳昕陽，董事林伯翰則依先前規劃，提名田中豊彥，但是，日方在會議中表達，經過內部再三考量，即使選上也不會擔任副董，予以婉拒。在最後一刻，董事吳東進才提名新光金董事吳欣儒角逐。

接著日方先要求吳昕陽與吳欣儒表達擔任副董的主要政見，再進行投票，最後以7：6，由吳昕陽獲選副董。據了解，這七票包括吳東興家族三票（包括吳東亮一票）、日方董事二票及吳東賢家族二票（吳昕恩及吳昕嬡）。

吳昕陽在這場董事會中角逐董事長、副董事長、總經理三項職務，最終擔任副董事長兼任總經理。

這場會議歷時約一小時50分鐘，對於選舉結果，泛新光集團表達結果圓滿，吳欣儒初入董事會，未來擔任董事的學習空間仍然很大，而新任董事會的當務之急，包括台南館開幕、台中館恢復營運，以及未來的IPO（首次公開發行），希望大家各司其職，讓新光三越步上軌道。

新光三越是在1989年6月28日，由新光集團與三越簽署合資協議書，當時的資本額5億元，股權為台日各半，日本的股東由三越百貨公司集團占40％，有10％由媒合人Renon（麗娜）公司取得，Renon為三越百貨最大的服飾供應商，而台方的50％中，1％是新光人壽老臣吳家錄持有，6％是吳東興家族，其餘43％則是吳火獅家族持股，而吳火獅家族是由新光關係企業持有。後來經過增資、Renon倒閉，三越與伊勢丹合併，目前泛新光集團的持股約60％，日方持股21.5%，吳東興家族18%。