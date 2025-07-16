舜元建設攜手中信兄弟玩翻夏日涼水祭 兩日湧入3萬球迷

中信兄弟年度招牌主題日「涼水祭」，於台中洲際棒球場盛大登場，場內設置滑水道、戲水池與炸水柱等裝置，營造熱力四射的夏日球場氛圍。活動兩日共吸引近三萬球迷進場，不僅刷新暑假檔期的主場熱潮，更讓洲際球場穩居全聯盟破萬場次之冠。

今年活動首次由舜元建設冠名支持，開啟涼水季先河，是本屆賽事一大亮點，也為主題日注入嶄新的城市連結與生活想像。

本屆涼水祭特別邀請舜元建設董事長林逸民擔任開球嘉賓。林逸民不僅是舜元建設的靈魂人物，更是資深棒球迷，他學生時期即為球隊成員，對棒球懷有深厚情感。舜元建設將這份熱愛延伸至品牌精神，相信建築即是生活，持續推動健康運動與在地文化的融合，並落實於建案設計與品牌實踐。

舜元建設最新推出的指標新案「舜元悟野」，基地距離洲際棒球場僅約600米，漫步「金牌大道」洲際路綠園道即可入場看球，為洲際段首宗千坪獨棟超高層住宅大樓。

此案顛覆住宅概念，公設空間導入籃球、羽球與高爾夫三大運動主題，打造「三球野奢宅」概念，總計超過350坪的室內外動能場域，被視為品牌邁入新階段的關鍵之作，緊扣「運動、生活、城市節奏」設計主軸，契合洲際段的生活節奏與場域特性。

舜元建設除冠名贊助外，更於現場設置專屬互動攤位「電流急急BANG！」，邀請球迷一同挑戰，前10名最速過關者可獲得兄弟一軍簽名球，兩日活動吸引數百位球迷排隊參加，成為涼水祭場外最吸睛的焦點。

另於場中活動、賽末MVP頒獎，提供聯名紀念手套及涼水祭限定精美周邊，成功拉近品牌與球迷之間的互動與連結。

舜元建設成立至今已28年，除了產品規劃強調穩健的營建品質、以人為本的設計思維，更著重於產品與當地文化的結合。去年「舜元漫漫生活節」與十所大學合作舉辦「地方創生創意會展行銷創業競賽」，並與勤益科技大學、中山醫學大學簽署合作備忘錄，持續拓展建築與文化、教育之間的多元對話。