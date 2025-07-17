友善環境 創造卓越／強化治理 降低 AI 負面衝擊

人工智慧在環境、社會、治理各面向的大舉應用已成為全球關注的焦點。然而AI是一項雙面刃的科技，如何有效地應用來提升永續韌性，並在企業發展與環境保護之間取得平衡，已成為企業重要課題。不僅需要在降低碳排放、節能增效等方面發揮AI的潛力，還須謹慎應對數據隱私、倫理風險等挑戰，以確保永續發展的長期穩定性。

AI價值鏈對於環境的衝擊

根據世界經濟論壇（WEF）的報告《AI是加速永續的推手，但並非萬靈丹》i，人工智慧（AI）在推動永續發展中具有顯著潛力，特別是在能源管理、資源利用效率及碳排放追蹤方面。

然而，AI的高耗能問題可能也會面臨挑戰，尤其是在維持模型訓練和數據中心所須的龐大能源等，甚至衍生新的複合型問題。

例如隨著AI技術的飛躍式成長及應用，AI產業上游的資料中心也正快速擴張（UN Environment Program ,2024）ii；而在推動AI科技進步的同時，也會對環境帶來前所未有的衝擊。從AI的基礎建設到模型訓練再到終端應用服務，每個階段都可能對自然環境造成負面影響。

以下將從AI價值鏈的上、中、下游三個階段探討AI科技發展對環境的影響，可歸類為以下四種：

1.衝突礦產、稀土與物質資源不足

2.廢棄物導致水汙染和土壤汙染

3.溫室氣體排放和水風險增加

4.資料中心帶來的在地環境衝擊

AI價值鏈的上游包含基礎建設、晶片製造和伺服器的硬體建置，這些硬體需要使用大量原物料，且製造過程對環境有顯著的影響。

根據聯合國環境署的研究iii，每製造2公斤的電腦，需要800公斤的原物料，而晶片製造尤其需要稀土元素，但稀土元素的開採過程往往對環境具高度汙染性。

當AI技術升級後，大量的硬體設備會被汰換，而這些電子廢棄物如果沒有經過妥善的回收和處理，會對土壤或地下水等環境再次造成嚴重汙染。

根據國際能源署2021年的研究iv，銅金屬的回收率大約僅有46%，稀土元素更是僅有1%的回收率。

AI價值鏈的中游包含AI的模型訓練和部署，在這個階段AI需要大量的硬體設備和資源來支持，增加對能源及用水消耗。

例如，深度學習模型及大型自然語言模型須在雲端計算和大規模集群中進行訓練，這些大規模的資料傳輸和處理，不僅消耗能源，也會增加資料中心的運營壓力，而為了保持設備的正常運轉，會耗費大量冷卻水。

全球AI相關設施所須用水量即將超越丹麥全年用水量的六倍（Li et. al., 2023）v，當AI大規模部署，資料中心在高負荷運行的同時，也進一步加重了對水資源的壓力。

AI價值鏈的下游包含應用與服務，在運行過程中，大規模資料處理的過程會造成持續的能源消耗。

生成式AI的出現使得搜尋過程更加耗能，相比傳統搜尋引擎，生成式AI需要更大量的計算資源，根據國際能源署2024年的報告vi，使用生成式AI搜尋所須能源是一般google搜尋的十倍，且每個指令（prompt）就能輕易產生大量的資料，這不僅增加了數據存儲的需求，也推動了更多資料中心的建設，進一步加劇了能源消耗的進程，雖然提升了便利性，卻也增加了環境負擔。