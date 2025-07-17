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連鎖效應／內部創業 先創造同仁價值

經濟日報／ 李培芬（社團法人台灣服務業發展協會總顧問）

常見連鎖企業與加盟店間發生糾紛，所以有些連鎖企業對於發展加盟，總是躊躇不前或是堅持直營。其實，加盟發展策略本身並沒有問題，真正的問題是某些總部的出發點與價值觀的偏頗。

無論直營或加盟連鎖，其目的都在建構自有品牌通路，通路必須具備規模，試問：沒有規模算什麼連鎖？因此一個先決條件就出現了，那就是通路布建的有效性，白話就是門市店舖是否賺錢？能否跨越生存線？並且愈經營愈好。

四種連鎖總部，即管理型、供貨型、開店型和教練型，前兩者的發展和門市獲利息息相關，店店獲利才能進一步創造連鎖通路的價值；後兩者則只是師父領進門，也就是開店方法的傳授而已，談不上長期連鎖品牌發展。

實務上，直營連鎖也經常採行類加盟的方法，最主要就是連結創業家精神，讓更多具備想法和衝勁的年輕團隊為品牌所用。

直營連鎖所採行的類加盟方案或稱內部創業，其模式可概分同仁出資或不出資，基本上均以開店為主要標的，分述如下：

一、同仁出資

1.出資占小股：基本上將開一家店所需資金切分為若干單位，多為五或十單位，同仁可依職務認股，股東權益與一般股東無異，若中途離職，須售回股票給公司。

2.出資占大股：員工單店持股高於公司，有些公司為激勵同仁，會採公司先壂資，同仁再分期償還的方式，降低同仁籌資壓力。

二、同仁不出資

1.一般分紅：公司法235-1條明定公司應在章程中訂定當年度獲利狀況之定額或比率，分派員工酬勞。因此一般公司多訂獲利10%至15%，作為員工分紅。

連鎖企業為有效激勵同仁，多會加碼先分配門市獲利，再分配公司獲利，如王品（2727）各店同仁可先得單店獲利的33%。

2.大比例分紅：少數連鎖企業會以門市大比例分紅來激勵同仁，帶動其追求高成長的動力，例如斯朵利髮型的門市分紅比例高達五成。

同時向內部訴求成為公司不出資的老闆，鼓勵同仁創新提案或開發新品牌。

以上內部創業出資類型分析，可得出一個結論：若門市經營不獲利，每一種類型均會失效，「有得分」才能「得分」。

先創造同仁價值，再用以創造顧客價值，而最終公司價值也得以實現，畢竟人才是企業最重要的資產，缺乏人才比面對加盟糾紛更可怕。

加盟是解決開店人才問題的積極方案，如果有更好的人才解決辦法，就像捨得分的公司，那麼加不加盟，真的不是關鍵。

股東 王品 創業

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