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ESG最前線／完善數據管理 撰寫報告書關鍵

經濟日報／ 吳育宏（威煦軟體開發公司總經理）

在企業推動永續發展的過程中，ESG報告書已成為對外傳達環境（E）、社會（S）與公司治理（G）績效的重要工具。然而，要撰寫一份具有可信度與說服力的ESG報告書，最根本的基礎就是良好的數據管理。

ESG涵蓋的面向極為廣泛，從碳排放量、能源使用、水資源管理，到員工流動率、職業安全、董事會結構等，資料來源涉及公司內部的不同部門，甚至外部供應商。

這些數據往往儲存在不同系統、格式不一，甚至有部分是手動記錄，造成整合與驗證的困難。例如，環安衛部門掌握廢棄物與碳排放資料，人資部門提供員工性別比例與離職率，法遵部門負責董事會運作資訊，這些資訊若無系統性管理，將導致報告書內容錯漏百出。

數據管理的關鍵在於「源頭正確」。企業應在各部門建立統一的數據輸入規範與稽核流程，確保資訊自一開始就具備準確性與一致性。例如針對碳排放數據，企業可依據ISO 14064標準建立量測與查驗制度；對於人力資源相關指標，則可透過ERP或HR系統自動匯出統計資料，減少人工處理錯誤。

此外，定期進行內部稽核或第三方查證，也有助於提升數據的公信力與可比性，這將直接影響ESG評比機構與投資人對企業永續表現的評價。

為因應大量數據的整合需求，愈來愈多企業導入數位化的ESG管理平台，這些工具能協助自動化資料彙整、分析與視覺化呈現，不僅節省人力，更提高報告書的精準度與可讀性。舉例來說，某製造業廠商透過導入碳管理平台，即時追蹤各工廠排放數據，並搭配儀表板即時視覺化顯示年度趨勢，讓決策者能迅速掌握問題與制定對策。

良好的數據管理不僅是為了撰寫ESG報告，更是企業建立永續競爭力的根基。透過精確的數據，企業能辨識風險、掌握改進空間，並設定具體且可衡量的永續目標。例如企業可根據歷年能源使用數據訂出節能目標，或依據供應鏈碳排數據推動減碳措施。這些行動皆仰賴數據提供的真實依據，轉化為具體的永續策略。

在ESG揭露日益受到重視的今天，企業唯有從源頭落實數據管理，善用科技工具，才能提升報告書的品質與透明度，贏得投資人與社會大眾的信賴。ESG不只是寫一份報告，更是建立以數據為本的永續治理文化。

碳排放 ESG

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