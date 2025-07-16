員工被要求擺拍？台電官方開嗆電力產業工會：不容被誣衊

台灣電力產業工會16日發布聲明，拼命搶修復電但拒為公司擺拍、拒當撥補台電千億大內宣的素材，台電也反擊了，強調台電同仁颱風搶修辛勞，不容被誣衊成「擺拍」，現場真實搶修紀錄無擺拍。

台電說明，「台灣電力工會」的會員人數近2.9萬人、涵蓋超過99%公司同仁，才是代表多數同仁意見的工會，而「電力產業工會」僅為會員百餘人的團體。

有關擺拍指控，台電說明，對外公布的搶修照片皆為現場同仁依搶修實際工作情形隨機拍攝的真實紀錄，無任何擺拍指令或要求，僅偶有新聞媒體赴現場拍攝時，媒體曾依工作需求請同仁稍配合。

台電表示，充分理解並尊重同仁對於工作條件的重視與期待，此次颱風對嘉南地區電力設施造成史無前例的破壞，近3500支電桿倒斷的破天荒嚴重災情，至今累計上萬人次投入搶修，並持續至今。

台電說，公司對每一位同仁的辛勞與付出，表達最高敬意與感謝，也將持續提升搶修實質權益，包含獎金、慰勞公假及危險津貼等，亦盼望社會大眾持續給予第一線搶修同仁最大鼓勵。