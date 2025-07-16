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靠客家花布轉型 老字號紡織廠手作a-WE助外交

中央社／ 台北16日電

20多年前捨去西進，老字號紡織廠根留台灣，憑藉創新客家油桐花布，走過沒訂單的黑暗時期，長年間更化身外交幕後推手，從比利時尿尿小童的客家裝到文化世博的a-WE娃娃都出自其手。

駿翔實業總經理盧瑞春接受中央社記者專訪表示，她與丈夫黃鋐鈿在1987年創業，當時看準紡織市場興盛，兩人從南部北上打拚，從服裝材料、蕾絲、緞帶等紡織經銷代理起家，後來投入製造，「外銷最興盛時，我們還沒時間去找訂單，因為真的做不完，那時環境很好。」

千禧年後，台灣紡織業爆發出走潮。「那時客人也問我們要不要去大陸發展，我們想想，歷史會告訴我們一些答案。」盧瑞春說，當各國工業發展到一定程度，都會再向外尋求成本更低的地方，若想跳脫不斷轉移市場的循環，應該要昇華轉型。

但要怎麼轉，沒有答案。盧瑞春坦言，最難熬時，數月接不到訂單，「那時最痛苦，我們只好去世界走走看看，或是去上課，那時文創很流行，不管行銷、文創、美學的課，我都去上。」

2005年，盧瑞春報名客委會舉辦的特色人才訓練班。同為客家人，她在老師建議下發現客家傳統花布有許多發展潛力，「我覺得這是我們的轉機，像是大家看到櫻花會連結日本，我們就做了油桐花客家花布，在客家花布基底上再創新。」沒想到大受歡迎，還鋪路到免稅商店、飯店販售。

這個成功也讓盧瑞春逐漸摸索出自創品牌的經營方向，2011年以「美角 Meiga」為名，持續推出更多應用商品，2020年則由兒子主導成立「美角實驗所Meiga Lab.」，服務台灣新銳設計師，輔導少量製作訂單。

盧瑞春說，除了創品牌，製作品質也要更精緻，「人家可以花更便宜成本，你如果做得不美，怎麼讓人支持MIT？」像這次為「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」活動，他們製作上千隻a-WE娃娃，每隻棉花都靠手工縫紉填充，「這用機器做就不漂亮了，手工才細緻，可以將縫線藏起來。」

2018年，比利時著名尿尿小童首度穿上整套客家服裝，其實也出自「美角 Meiga」團隊之手。盧瑞春說，那是一大挑戰，「因為我不知道雕像的尺寸與真實顏色，還有最折煞苦心的客家勾嘴鞋，我根本沒做過鞋子啊，等到好不容易摸索出來，還要手工繡花，一雙鞋就繡了好幾天。」

丈夫形容她個性「不甘寂寞」，會拚命尋找能展現的舞台。兩人白手起家創業，一路「男主內、女主外」，丈夫負責工廠事務，盧瑞春負責拓展業務無限可能。她笑說自己確實「閒不住」，也漸漸有了文化使命，「像是我身為客家人想為客家文化盡心，或是沒做過鞋子，但也會努力嘗試一樣。」

盧瑞春以「小而美」比喻理想狀態，這也是為什麼她與丈夫雖然已到可退休年紀，仍樂在其中，「我們講傳產、傳產，不應該是老舊的意思，而是要一直傳下去，而且與時俱進，希望能夠將台灣的事情都做好、做美。」

客家花布 客家人 丈夫

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