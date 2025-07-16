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台電員工搶修停電還被要求吃飯擺拍 工會不忍了：拒當大內宣素材

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台電臉書官方粉絲團日前發圖，表現台電員工搶修電力的辛苦，但台灣電力產業工會不滿拚命搶修復電時還被要求吃飯擺拍。圖／截自台電電力粉絲圖
台電臉書官方粉絲團日前發圖，表現台電員工搶修電力的辛苦，但台灣電力產業工會不滿拚命搶修復電時還被要求吃飯擺拍。圖／截自台電電力粉絲圖

丹娜絲颱風重創南台灣，嘉義縣電力設備受損，從上周搶修迄今，台灣電力產業工會及台電新營、高雄、台東工會16日發布聯合聲明痛批政府高層，在他們拚命工作時，還被要求吃飯擺拍，做為「撥補台電千億」的政治大內宣素材；同時，針對15日搶修電力設施員工遭電擊的工安職災事件，訴求台電應儘速查明事故原因。

聲明指出，嘉義區處李姓同仁遭受電擊職災仍在搶救中，工會深切祈求同仁儘快脫離險境、早日恢復健康，工會要求台電公司儘速釐清事故原因，不要再有職災事故發生。

丹娜絲風災造成嘉南電力設施極度損壞，台電基層員工及外包人員一個多星期以來，日夜無休進行搶修，工會會員與幹部也都還在災區急修復工作，讓災區能儘速恢復完全供電。

但有許多基層員工反映，長時間的超時工作造成許多員工體力透支，台灣電力產業工會理事長歐子銘表示，這固然是天災因素導致早日修復電力設施的工作要求，但也反映出台電人力短缺的窘況。

工會訴求，台電高層未來應檢討公司人力需求，人不是機器，就算機器也需要休息，人當然更需要休息，修復電力設施許多是高空作業，一旦體力精神出狀況，發生墜落事故的風險就會大增，也可能產生過勞，他們不希望看到職災事故再度發生。

聲明指出，台電基層員工只想儘速完成受災電力的搶修，讓災區民眾都有電可用，但他們在搶修現場抓緊時間填飽肚子時，卻被要求吃飯擺拍。

工會強調，同仁拚工作不是為了要讓政府高層拿來做為「撥補台電千億」政治大內宣的素材，他們希望政府高層、公司高層等，不要把基層員工的血汗工作當作政治鬥爭的籌碼。

台電公司對上述指控回應指出，工會指控並非事實，相關照片是工班班長拍攝，當時員工要用餐，坐在分隔島吃便當最方便，並非刻意安排，也不是擺拍。

台電 丹娜絲颱風

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