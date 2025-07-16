「媽爹講故事」完成2,000萬元融資 導入 AI、搶攻兒童有聲教育市場

兒童教育科技新創「媽爹講故事」（小耳朵文化傳媒）近日宣布完成2,000萬元的Pre-A輪融資，由或者影響力投資領投、文化內容策進院運用國發基金跟投。資金將用於AI技術升級、有聲內容庫擴充，以及海外市場拓展，目標打造華語世界中具代表性的兒童聽覺學習品牌。

「媽爹講故事」聚焦0-12歲兒童的有聲教育內容，主打「由聽覺，啟程探索」的學習方式，對應當前孩童過度接觸3C的風險，提供無螢幕、沉浸式的知識吸收選項。目前平台已累積超過5萬名註冊用戶，並擁有逾千則原創或改編內容。

或者影響力投資創辦人陳添順指出：「孩子的聽覺辨識與情感連結力，仍需人聲來支持，這正是『媽爹講故事』的核心價值—聲音表情是目前AI難以取代的技術資產。」陳添順也是台灣首部半導體紀錄片「造山者」製作人，帶著深厚科技背景，自己的孫子也是平台用戶，形容「陪聽如同閉上眼睛『聽電影』，令人驚艷。」

「媽爹講故事」未來將擴大與品牌場域的策略合作。包含與家樂福推動非籠飼雞蛋議題，並以IP角色《飛翔吧！派派》製作原創故事，結合沉浸體驗與社群行銷，帶動「孩子影響父母」的新型親子行銷。也與舊振南合作推廣漢餅文化，透過故事與營隊讓孩子理解傳統工藝與飲食文化，實踐「文化即教育」。

「媽爹講故事」計畫投入AI選書系統、分齡推薦、語音回應與分支式劇情等功能，提升使用參與與教育效果。預計2025年前完成「智慧家長監控介面」的原型與測試，協助家長了解孩子的收聽內容與學習傾向，建立個性化學習歷程。

隨海外中文學習需求增加，有聲教育成為藍海。根據2023年《全球有聲書市場研究報告》，市場正以年均28.5%成長，2030年預估達314.1億美元，其中兒童與學習類型增長最快。「媽爹講故事」已啟動海外開發，優先鎖定星馬與歐美華語市場，擴大品牌影響力。創辦人華爸表示，希望成為華語有聲教育的標竿，讓孩子在世界各地透過聲音接觸中文、學習文化，從耳朵開始，打開知識與世界的門。