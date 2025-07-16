榮剛發表進階塑膠模具鋼與8%鉻冷作鋼 展現台灣特殊鋼研發實力

榮剛（5009）7月16日在大台南會展中心盛大舉行進階塑膠模具預硬鋼和8%鉻冷作鋼新產品發表會，經濟部產發署、技術司、航太小組均派員與會表達對企業創新、研發升級的政策予以支持，金屬中心執行長賴永祥、鋼鐵公會理事長黃建智及各公協會與客戶合計約200人與會共襄盛舉。今年推出的兩支新產品，是市場上常見的泛用鋼種，也是用量最廣、最多的材料，這次透過冶金設計進行合金成分調整與製程改善，在韌性、硬化能、拋光度均有所提升，讓業者在使用該系列材料時能體驗到更好的質量。

榮剛表示，進階塑膠模具預硬鋼TS-GPA1為塑膠模具最常用的鋼種，榮剛的冶煉技術純熟，透過增加微量合金元素、提高鍛造工序就能改善鋼材的淬透性與組織的均勻性，進而解決鋼材大尺寸心部組織常有硬化能不足、拋光及咬花性等問題，鋼材的品質與耐用度也隨之改善。

8%鉻冷作鋼TS-GCA1是以業界常用的DIN 1.2379(AISI D2)進行改良的鋼種，在製程上增加鍛造比使碳化物分布更加均勻，也進行合金微調細化晶粒度改善韌性，增加抗壓強度與耐磨性。同時在熱處理方面採用高溫回火來達到加工與精密衝切的尺寸穩定，在量產時發生的時效變寸的問題完全得到解決，提升產品良率與模具壽命。

2025年的新產品仍與清華大學和台北科技大學、金屬中心共同合作研究，期間在客戶多輪的測試與實際使用的反饋意見建立數據庫，也在產學研究上培養國內特殊鋼人才，為將來更多的新產品開發建立一條穩定的產、製、研通道。

榮剛董事長王炯棻表示，榮剛不只是新產品的推出，對於市場具有用量的鋼種都是研發的改善範圍，不僅收集國內客戶反饋的聲音，未來更將國外客戶意見納入市調，服務全球的客戶。他衷心感謝金屬中心、清華大學、台北科技大學這幾年的持續合作，與榮剛共同開發新產品，建立台灣優質的特殊鋼產品，擦亮台灣品牌。

另外，榮剛在發表會由總經理康永昌進行產線設備的投資、製程串接總樣貌向與會客戶和業界先進進行詳細說明；50噸爐煉鋼廠即將進入正式生產；開胚BDM產線擴增與大鍛造廠PRESS均已動工興建，柳營區二廠園區的規劃也如期進行，展現台鋼集團在特殊鋼產業的擘畫力。

王炯棻再次表示，榮剛未來會繼續為台灣產業升級盡力，年年都會推出新鋼種、新產品，每季透過金耘鋼鐵跟用料客戶舉行產品技術研討會，來強化鋼廠跟用戶的共識。由「榮剛領航・世界同行」，不斷地在特殊鋼領域追求卓越，展現航向智慧，與全球市場同行的企圖心。