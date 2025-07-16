台灣百貨市場競爭 遠百徐雪芳對下半年營運仍樂觀

走過疫情艱困期，遠東百貨總經理徐雪芳近期卸下百貨零售企業協會理事長8年任務，她坦言，台灣百貨市場漸趨競爭，「不能阻止新的百貨加入市場」，對遠百下半年營運仍樂觀、繼續力拚成長，也看好遠百寶慶重建後的吸客能力。

百貨零售企業協會近期完成新一屆理監事改選，擔任8年理事長的遠百總經理徐雪芳卸下重擔，百協表示，徐雪芳任內除開啟台日百貨協會的交流管道，也在防疫關鍵時刻爭取口罩等資源，並為業者爭取水電稅負減免。

徐雪芳表示，當時沒想到疫情會拖了快3年，百貨業首當其衝，許多百貨輪流停業，每天都要快篩，為避免接觸，當時銷售人員還讓客人到門口取貨，所幸一切都落幕。

徐雪芳也在任內促成台日百貨協會交流，她表示，對於日本百貨安排特別貴賓室感到印象深刻，台、日百貨市場競爭都很激烈，尤其台灣人口沒有比日本多，才2300萬人，下一波卻有十幾家百貨商場加入市場，「心裡要有點準備」，只能督促既有百貨追求日新月異，強化優勢、樂觀以對。

對於百貨缺工議題，她表示，年輕的新血加入百貨產業都是有興趣和有熱情，但各行各業都缺工，其實零售業也需要移工，台北市是一個國際化城市，信義據點也特別應徵日、韓、英語能力的店員。

針對AI導入百貨產業的進度，徐雪芳表示，這是百貨產業一定要面對的課題，坦言還在適應和學習，百貨美食街縮減是市場趨勢，客戶都喜歡有獨立空間的單店餐飲服務，不少餐飲業者都導入機器人送菜、數位化點餐等工具，有助於緩解缺工，提升人力效率。

徐雪芳表示，台灣百貨市場確實漸趨競爭，但遠百今年還是力拚繼續成長，「不能阻止新的百貨增加」，要歡喜面對、學習別人的優點。

針對新據點布局，徐雪芳表示，看好遠百寶慶重建後帶動的效應，畢竟西區少有萬坪以上的百貨，寶慶店原本客源就充足，影城會帶動更多人流。

展望下半年百貨景氣，徐雪芳說，到現在為止，遠百全台據點營業額大概有2%的成長，全年希望持續力拚正成長，如果股市持穩，將可帶動百貨內需產業榮景，也看好若普發萬元現金，有助於為下半年百貨營運帶來活水。