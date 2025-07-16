妥協還是過渡？日方退出決策圈 新光三越權力中心重新洗牌

歷經一連數日的權力角力與家族內鬥延燒，新光三越董事會16日下午終於拍板經營層改組案，由現任董事長吳東昇續任董事長，而吳東興家族第三代、現任總經理吳昕陽則獲推舉為副董事長，並兼任總經理，雖未能順利上位，但保有實質經營權力，且副董一職蘊含下一任董事長接班布局意味。同時，原本由日本股東三越伊勢丹代表擔任的副董事長一職同步卸除，改由台方接手，也象徵新光三越治理權限全數回歸台方主導。

新光三越晚間發出聲明，今日召開董事會議定，順利選出吳東昇續任董事長、吳昕陽擔任副董事長兼總經理，帶領經營團隊向前邁進。 展望未來，新光三越作為百貨零售產業領導指標，將持續深化與品牌、廠商、消費者及全體同仁的夥伴關係，穩健經營、穩固產業領導品牌的地位，並持續推動公司上市規劃。

新光三越本次改選戰況激烈，吳東亮支持第三代代表、總經理吳昕陽「順勢上位」接下董事長職務，落實2023年吳東昇所承諾的「只任一屆」說法。但結果顯示，吳東進家族仍穩住董事會主導權，成功讓吳東昇續任董座。不過，吳昕陽則順利升任副董事長並續任總經理，成為公司「營運實權與戰略規劃的核心人物」。

此番安排被視為家族內部的平衡妥協，藉由穩住第二代權力基礎，同時保留第三代接班路徑。短期內，家族衝突或暫時平息，但只要新光三越是新光金（2888）關鍵股東角色不變，這家台灣百貨龍頭主導權的爭奪戲碼就難真正落幕。

從另一個角度來看，日本三越伊勢丹不再擔任副董事長一職。長期以來，日方與台方共同治理新光三越，副董事長也曾是日方參與核心決策的重要席位。此次職位調整，顯示日方股東在近期釋股後，已逐步退居監督角色，未來公司營運將更明確由台方主導。