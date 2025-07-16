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新光三越董座爭奪戰落幕 吳東昇續任、吳昕陽任副董兼總經理

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
新光三越董事長爭奪戰落幕，董事長吳東昇續任，而現任總經理吳昕陽則被選為副董事長兼總經理。圖／本報資料照片
新光三越董事長爭奪戰落幕，董事長吳東昇續任，而現任總經理吳昕陽則被選為副董事長兼總經理。圖／本報資料照片

新光三越董事長爭奪戰落幕，董事長吳東昇續任，而現任總經理吳昕陽則被選為副董事長兼總經理，意味著新光金創辦人吳東進布局成功，在後年的台新新光金改選獲得更大的布局空間，而台新金控董事長吳東亮想要扶持吳昕陽上位、劍指後年台新新光金改選的算盤落空。

新光三越董事長選舉一波三折，在6月27日股東會後，僅選出了13席董事、3席監事，但當日並未按照慣例開董事會選出董事長，而到了上周五，原訂的董事會卻變成談話會，而董事長人選仍卡關，關鍵就是吳東進與吳東亮的角力仍未分出勝負。

但新光三越今日再舉行董事會，終於推舉出吳東昇續任董事長，原先各方人馬角逐的副董事長，則由現任總經理、第三代吳昕陽擔任，這也代表吳東進一方有所妥協，也讓吳昕陽在下一次改選後進一步擔任董事長留下了更大空間。

新光三越則表示，今日董事會順利選出吳東昇續任董事長、吳昕陽擔任副董事長兼總經理，帶領經營團隊向前邁進。

新光三越表示，展望未來，作為百貨零售產業領導指標，新光三越將持續深化與品牌、廠商、消費者及全體同仁的夥伴關係，穩健經營、穩固產業領導品牌地位，並持續推動公司上市規劃，為人們帶來更多元且豐富的美好生活。

董事長 新光金 新光三越 台新金控

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