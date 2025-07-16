台北市房價再創新高 專家：3大因素展現強大抗跌能力

台北市地政局16日公布2024年不動產市場動態年報，房價再寫新紀錄！每戶平均交易總價、及每坪成交單價，分別達2,844萬元及81.7萬元，雙雙創下2013年實價登錄新制上路以來的歷年新高紀錄，年漲幅分別為8.43％及7.08％。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，在買氣陷入急凍情況下，北市房價仍展強大抗跌能力，主要因素為地稀缺，區域供給少，單價具有成長力道，加上台北市有豪宅撐盤，因此整體房價仍年成長。

據最新官方統計，2024年全市買賣案件交易量，交易件共23,408件，年增2.1%。預售屋案件申報交易量，去年因優惠房貸政策推升市場景氣及大型預售屋推案量大幅成長影響，交易件數6,601件，年增85.42%。

去年全市住宅市場買賣交易量15,136件，年增9.05%；全市住宅交易總額4,527億元，年增17.68%，創近11年新高紀錄，且已經是連續三年突破4,000億元關卡。

房價方面，去年全市住宅平均交易總價為2,844萬元，年增8.43%，創近12年來新高紀錄；全市住宅平均單價為每坪81.7萬元，年增7.08%，亦創近12年來新高紀錄。

賴志昶分析，台北市房價相對穩健，主要原因有三，第一是都會區寸土寸金，土地資源稀缺，且都更、危老改建進度牛步，讓區域供給較屬少數，物以稀為貴之下，自然單價有成長力道。

第二是北市近年來新案供給以豪宅、高單價小宅撐盤，此類價位動輒每坪100餘萬元，且成交數量亦不在少數，撐高整體市場均價。

第三是北市房產價格雖高，惟由於生活、商業機能性佳，且目前全台金融環境仍算穩健，因此不管是投資型的高資產買盤，或是換屋族群，仍會願意將資金移往北市房地產市場。

進一步觀察總價2,000萬元以下1~3房熱門交易前10大社區，從房型交易最熱門的大社區來看，1房型態交易件數最多者為萬華區「台北晶麒」，交易件數計37件；2房型態則為萬華區「國光社區」，交易件數計14件；3房型態為文山區「寶來社區」，交易件數計12件。