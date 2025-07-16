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允能風場收尾8月商轉 天豐新能源瞄準風電3-3期

中央社／ 台北16日電

起死回生的允能離岸風場預計8月正式商轉，天豐新能源（SkybornRenewables）台灣董事長黃意文表示，Skyborn持續準備重回台灣市場，已瞄準區塊開發3-3期，但由於目前競標空間僅2GW上下，呼籲政府盡速開發新的限制區如航道空間。

全球離岸風電開發成本增加，黃意文表示，總部去年底梳理現況與擬定策略後，將Skyborn定義成「endto end」開發商，涵蓋風場開發、執行、運維，希望平均每12到18個月就能有一件具經濟規模專案融資到位，以此開展全球離岸風電事業。

黃意文指出，Skyborn全球有近20GW風場推動中，也劃出全球8大重要市場，台灣是其一，台灣除了雲林允能離岸風場之外，「一直準備重回市場」，首要選項便是區塊開發3-3期。

3-3期選址方面，黃意文表示，除從雲林風場汲取經驗，離岸風電最重要是案場條件，包含水深、離岸距離、風速等，預計使用最先進技術，如風機裝置容量至少14、15MW，並維持固定式基樁，目前沒有發展浮動風場打算。

對於政府擬釋出航道空間，黃意文指出，樂見其成，因目前能競標空間僅約2GW上下，2塊較為完整的空間為彰化北側與澎湖，分別約80、75平方公里，與政府訂出3GW目標有一段落差，因此開發新的限制區勢在必行，或者盤點3-1、3-2已明確表達不繼續開發風場，這也攸關台灣能否準時達成綠電目標。

黃意文捎來允能風場好消息，她表示，今年2月初80支風機已全併網，最後一批電業執照也在6月取得，預計8月正式商轉，對專案、股東、銀行來說都深具意義，允能並會持續落實地方生態保護、人才培育。

允能風場近年歷經疫情、承包商無法履行合約、技術滑樁，導致工程大延宕，開發成本暴增為原本2倍以上，所幸在2022年風場易主後，全球基礎建設合夥公司（GIP）除出手增資，也指派團隊進駐允能，2023年8月與銀行團及投資人完成財務重整協議，風場得以重新開始推進工程。

離岸風電 董事長 增資

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