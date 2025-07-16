訊聯基因攜手萊斯特打造智慧實驗室 推進新型抗生素、帕金森新藥開發

訊聯基因（4160）16日宣布，該公司已與基米（4195）旗下子公司萊斯特生醫簽署策略合作協議，攜手建構具AI延展性與合規管理能力的智慧實驗室，以加速萊斯特生醫新型抗生素街與帕金森氏症新藥的開發進程，預計2026年申請美國新藥臨床試驗（IND）。

訊聯基因總經理康清原指出，這是台灣少數在早期研發階段即整合AI、與數位記錄系統的案例，展現萊斯特生醫對新藥開發效率與數位資產管理的長期布局。未來所累積的結構化實驗數據，更可作為AI模型訓練資料基礎，也呼應今年北美生技大會（BIO 2025）的全球趨勢：AI已廣泛應用於新藥研發流程中，從生物標記發現、試驗設計到患者分群，幾乎無所不在。

康清原表示，訊聯集團正積極累積更多在新藥開發和生命科學領域「AI Foundry」的成功實例，計畫擴大合作夥伴陣容，架構涵蓋研發、製程、符合GMP規範的電子管理系統、法規與AI分析的智慧實驗室生態系，加速新藥從概念到產品的整體開發效率。

萊斯特生醫是基米於2023年將前瞻技術發展事業群分割成立的子公司，專注研發新型抗生素、帕金森氏症新藥與創新生物技術平台。透過自主開發的藥物研發技術平台，大幅縮短前期藥物開發時程，目前成功開發出數種候選藥物，並陸續進入臨床前藥物毒理試驗。

萊斯特生醫董事長張佐維表示，為加速研發與提升資料合規性，將導入訊聯基因數位與達梭系統的全新AI解決方案，未來不僅可遠端同步掌握不同研發場域的進度，更有助快速優化實驗條件、評估是否具備專利潛力，也提升成本控管與營運的穩定性。

萊斯特生醫目前重點發展的二大主力產品，一為新型抗生素，不僅無抗藥性，更具備可與現有各線抗生素併用的廣大市場潛力，該新藥已提交美國臨時申請案，啟動首波專利保護，預計今年底將完成新藥組合適應症專利申請，並規劃2026年提交美國IND申請、展開一期臨床試驗。另一款則是帕金森氏症藥物，採用自噬系統降解目標蛋白藥物技術平台，鎖定高齡神經退化疾病領域，預計今年第3季完成美國專利布局。

抗生素濫用導致的抗藥性問題持續攀升，全球、台灣都面臨嚴峻挑戰，世界衛生組織預警，2050年每年將有1,000萬人死於抗藥性感染；台灣每年住院病患抗生素費用亦高達百億元，其中，廣效性抗生素占比高達七成，不可不慎。

根據Zion Market Research報告，2023年全球抗生素抗藥性市場規模為89.6億美元，預計2032年底將突破140億美元，年複合成長率5.1%，顯示該領域存在龐大未滿足醫療需求。萊斯特生醫產品策略明確切入此臨床缺口，市場潛力可期。