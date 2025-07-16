北市東區大復甦！每坪月租金1.44萬元、女裝品牌成新店王

據實價登錄資訊，台北市東區商圈巷弄內的一樓女裝店面，今年5月時以每坪月租金約1.44萬元出租，創下大安區2019年以來租金單價最高紀錄。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，以往商圈金店面多位處大馬路上，如今民眾消費模式改變，也讓街邊店租金大幅變化，讓巷弄內店面也有機會成為「店王」。

住商不動產仁愛光復店經理黃獻寬分析，台北市東區為一線商圈，若是巷弄內金店面，多集中於忠孝東路187、177以及161巷等門牌，過去在2012~2013年左右，巷弄店面每坪月租金頗易破萬元，但至2019~2020年以後，受疫情等因素衝擊，每坪月租金價格落在7,000元~1萬元左右。

黃獻寬指出，近期受惠於台北市東區有新開幕百貨公司，且又有台北大巨蛋等利多，商圈景氣持續活絡，進而讓巷弄店面行情漲回過去高點。