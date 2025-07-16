共信迎雙喜 肺癌新藥 PTS302 插旗馬來西亞、台灣兩市場

共信-KY（6617）16日宣布，子公司台灣共信旗下PTS302治療肺癌新藥的二項重要授權案，其中今年5月與馬來西亞公司簽署合作備忘錄（MOU）後，雙方16日正式簽訂合約；共信醫藥同一天也和另一台灣公司簽訂合作備忘錄（MOU），將共同於台灣地區進行PTS302銜接性臨床試驗並申請藥證。

台灣共信表示，PTS302治療肺癌新藥與馬來西亞公司簽正式合約後，該公司將取得PTS302在馬來西亞的產品註冊申請、商業化與經銷授權，台灣共信享有簽約金與階段里程碑金，未來在藥品核准上市後，將由台灣共信負責生產製造、馬來西亞公司擔任馬來西亞經銷商。

此外，台灣共信16日也與另一家台灣公司簽訂MOU，雙方將共同於台灣地區進行PTS302銜接性臨床試驗並申請藥證，未來在新藥獲准上市後，再合作申請健保藥價與共同行銷。根據MOU，台灣共信除可獲取授權里程碑金外，雙方將共同分擔臨床試驗費用，以及共享產品上市後的銷售利潤。

共信-KY總經理林懋元表示，肺癌是全球發病率及死亡率最高的惡性腫瘤，尤其在晚期，腫瘤可能阻塞氣管導致呼吸困難，不僅嚴重影響生活品質，甚至危及生命，存在巨大未被滿足的醫療需求。

PTS302就是鎖定治療肺癌中最為困難、致死率最高的中央型嚴重氣道阻塞（MAO），為一創新的微創靶向腫瘤消融藥物，目前已經取得中國大陸一類新藥藥證（甲苯磺酉先胺注射液），並且成功打入超過200家的三甲與大型醫院，提供逾千位癌友的臨床治療，是公司現階段營收成長的主要來源。在台灣，PTS302也提供多位癌友進行恩慈療法，顯見該產品的安全與正向效果獲得醫界肯定。

為加速PTS302新藥的全球取證與銷售布局，共信-KY分別與馬來西亞及台灣兩公司達成授權協議，成功插旗馬來西亞與台灣市場，做為進軍亞太市場的灘頭堡。

根據日商環球有限公司（GII）的國際市場調查報告顯示，2022年亞太地區肺癌治療市場規模為37.78億美元，預計2030年將達到109.6億美元，年複合成長率達14.2%。