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Galaxy Z Fold7、Z Flip7折疊機 邀名廚安成宰擔任品牌大使

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
三星Galaxy Z Fold7提供海影藍、墨夜黑與淬霧銀3色。聯合報系資料照片／記者王聰賢攝影
三星Galaxy Z Fold7提供海影藍、墨夜黑與淬霧銀3色。聯合報系資料照片／記者王聰賢攝影

三星日前發表最新Galaxy Z Fold7、Z Flip7旗艦折疊系列，正展開預購，為詮釋折疊科技可以深度融合生活品味與質感美學，三星特別邀請韓國星級主廚安成宰擔任品牌大使，並攜手晶華酒店、星宇航空（2646），三方跨界共演，為新機上市再掀高階生活新浪潮。

台灣三星電子總經理梁準原表示，三星相信真正有價值的科技，來自對生活細節的洞察。三星不斷突破極限，重新定義手機的型態與可能。三星Galaxy Z Fold7、Z Flip7旗艦折疊系列不僅是行動裝置，更能因應消費者需求隨時轉換場景應用，成為日常的神隊友。三星因此鑽研台灣用戶的生活樣貌與消費行為，了解使用者的熱情所在，並與眾多業界頂尖夥伴攜手合作，打造與眾不同的行銷體驗，期能以折疊裝置的實用獨特性，讓消費者享受諸多益處。

安成宰受邀擔任Galaxy Z Fold7、Z Flip7旗艦折疊系列品牌大使，首度跨足手機產業，並從料理職人的觀點，詮釋折疊科技的品味與精神，點評以手機為概念發想的「折疊開胃菜」。他表示，這道料理輕薄的外型、層次分明的內餡，如同三星折疊手機在科技中融入藝術，精巧俐落中蘊含強大性能，也呼應他對料理的堅持－去蕪存菁、以最純粹的方式，留下值得品味的本質。

三星並再度攜手星宇航空，包括在星宇航空桃園機場第一航廈、第二航廈的貴賓室將特別設置Galaxy Z Fold7產品展示區，旅客在等候登機時可以親自品鑑折疊魅力，進一步購機更可獲得專屬購機優惠。同時，歡慶星宇航空即將開通直飛鳳凰城全新航線，凡於三星旗艦體驗館微風南山門市預購Galaxy Z Fold7、Z Flip7的消費者，並於7月22日至7月27日期間完成取機，即有機會抽中星宇航空「台北－鳳凰城」商務艙來回機票一張。

星宇航空 三星電子 Galaxy Z Fold

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