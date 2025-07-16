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5月預售屋揭露量又跌破5千件、年減逾八成 專家：微讓利開始了

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
預售屋示意圖。圖／聯合報系資料照片
預售屋示意圖。圖／聯合報系資料照片

根據內政部實價登錄預售揭露資料，2025年5月全國預售屋揭露量為3,153件，較去年同期的16,523件減少約81%，今年以來已經連續5個月預售揭露都不到單月5千件，顯示隨著國際政經環境不斷變化，房市氛圍持續轉變，當前觀望買氣未明顯退散。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，去年5月是不動產景氣高峰，但因基期較高，加上今年5月買氣平淡，以致5月新屋市場交易量持續萎縮。

在六都表現方面，以台南市年減幅度最大，揭露量從去年5月同期的1,997件降至166件，減幅達92%；台中市與高雄市亦有87%的年減幅；桃園市則從去年5月的3,106件降至659件，年減近八成。相對而言，台北市與新北市的調整幅度相對和緩，分別年減64%、65%。

曾敬德指出，若以區域表現來看，雙北市交易量減少幅度明顯較雙北市以外的市場來得少，反映雙北市以外的新推案因短期房價漲高，民眾購屋時更為謹慎，而建商在不動產市場盤整期間，也開始調整推案節奏、回歸務實操作，甚至部分線上個案已有微讓利的跡象。

曾敬德表示，去年預售市場上半年歷經一波高峰，建商推案銷售狀況熱烈，2024第3季央行開始緊縮房貸，預售市場有感房價短期內沒有太多表現空間，整體買氣明顯縮手，今年4月又有關稅造成台股劇烈波動，讓整體市況進入盤整階段。

根據內政部實價登錄預售揭露資料，2025年5月全國預售屋揭露量為3,153件，較去年同期的16,523件減少約81%，顯示當前房市買氣依舊清淡，未明顯復甦。信義房屋提供
根據內政部實價登錄預售揭露資料，2025年5月全國預售屋揭露量為3,153件，較去年同期的16,523件減少約81%，顯示當前房市買氣依舊清淡，未明顯復甦。信義房屋提供

預售屋 買氣

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