5月預售屋揭露量又跌破5千件、年減逾八成 專家：微讓利開始了

根據內政部實價登錄預售揭露資料，2025年5月全國預售屋揭露量為3,153件，較去年同期的16,523件減少約81%，今年以來已經連續5個月預售揭露都不到單月5千件，顯示隨著國際政經環境不斷變化，房市氛圍持續轉變，當前觀望買氣未明顯退散。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，去年5月是不動產景氣高峰，但因基期較高，加上今年5月買氣平淡，以致5月新屋市場交易量持續萎縮。

在六都表現方面，以台南市年減幅度最大，揭露量從去年5月同期的1,997件降至166件，減幅達92%；台中市與高雄市亦有87%的年減幅；桃園市則從去年5月的3,106件降至659件，年減近八成。相對而言，台北市與新北市的調整幅度相對和緩，分別年減64%、65%。

曾敬德指出，若以區域表現來看，雙北市交易量減少幅度明顯較雙北市以外的市場來得少，反映雙北市以外的新推案因短期房價漲高，民眾購屋時更為謹慎，而建商在不動產市場盤整期間，也開始調整推案節奏、回歸務實操作，甚至部分線上個案已有微讓利的跡象。