元利建設坐穩豪宅王寶座 2024年前6名最高交易皆為「信義聯勤」
元利建設坐穩「豪宅王」寶座，據最新官方發布，「 One ParkTaipei 元利信義聯勤」再度成為去年最高成交單價建案，且前10大住宅交易中，包辦前六名，其餘上榜的還有「西華富邦」及「信義區首席公館」。
台北市地政局16日發布2024年不動產市場動態年報，去年台北市住宅交易單價前10名中，前六名皆為大安區「 One ParkTaipei 元利信義聯勤」，每坪最高成交單價達279.4萬元，歷年最高成交單價則達299萬元，其餘進榜建案包含中山區「西華富邦」及「信義區首席公館」，每坪成交單價皆達245.4萬元以上。
另，以建案最高單價統計歷年全市前10大建案，進榜建案最多之行政區為大安區及信義區，皆4個建案，其次為中山區、中正區各1個建案；各建案中，最高單價前三名分別為大安區「One Park Taipei 元利信義聯勤」，每坪成交單價達299萬元，其次為「帝寶」，每坪成交單價298.2萬元，第三為「西華富邦」，每坪成交單價290.6萬元。
住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，雖然市場面臨低氣壓，但高價宅買盤不比一般，都是高端資產有自住需求就會進場，因此像去年底與今年都仍有新的豪宅案推出，且買氣還算穩定，成為單價200萬元俱樂部生力軍。不過畢竟經濟景氣走弱為事實，高價豪宅案大多得具備指標意義，買方始較有意願出手，因此成交上也大多為熟面孔，名氣建商與社區才有亮點機會。
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