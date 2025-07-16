共信雙授權布局肺癌藥 插旗馬來西亞、啟動台灣試驗

新藥公司共信-KY今天代子公司台灣共信公告，旗下治療肺癌新藥2項重要授權案，包括今年5月與馬來西亞F公司簽署合作備忘錄（MOU）後，雙方今天合約簽訂；另外，台灣共信與G公司簽訂MOU，將於台灣進行肺癌新藥銜接性臨床試驗並申請藥證。

共信今天發出新聞稿表示，為加速肺癌新藥的全球取證與銷售布局，分別與F公司、G公司達成授權協議，做為進軍亞太市場的灘頭堡。

根據合約，F公司取得肺癌新藥在馬來西亞的產品註冊申請、商業化與經銷授權，台灣共信享有簽約金與階段里程碑金；未來在藥品核准上市後，將由台灣共信負責生產製造、F公司擔任馬來西亞經銷商。

此外，台灣共信今天與G公司簽訂MOU，雙方將共同在台灣進行肺癌新藥銜接性臨床試驗並申請藥證；未來新藥獲准上市後，再合作申請健保藥價與共同行銷。根據MOU，台灣共信除了可獲取授權里程碑金外，雙方將共同分擔臨床試驗費用，共享產品上市後銷售利潤。

共信表示，旗下肺癌新藥已取得中國一類新藥藥證（甲苯磺酉先胺注射液），並打入逾200家醫院，為共信現階段營收成長的主要來源。

共信表示，F公司前身為日本知名企業在馬來西亞的子公司，專注於腫瘤科、胸腔呼吸科及泌尿科等領域。

G公司則擁有法規及產業經驗，業務版圖橫跨藥品、醫療器材、醫美、保健食品等領域，客戶包括義大利凱西製藥集團（Chiesi）、英國阿斯特捷利康製藥公司（AstraZeneca），以及印度凱迪拉製藥（ZydusCadila）、印度格蘭馬克製藥公司（Glenmark）等國際廠商，並在台灣市場建構醫療銷售通路。