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不在大馬路！北市東區新店王是它 房仲：商圈正改變

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
東區巷內商圈示意圖。取自google 地圖
東區巷內商圈示意圖。取自google 地圖

北市東區商圈出現新店王，住商機構觀察實價登錄資訊，北市敦化南路一段161巷內的一樓女裝店面，5月時以每坪單價約1.44萬元出租，創大安區2019年以來租金單價最高紀錄。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，以往商圈金店面多位處大馬路上，如今民眾消費模式改變，也讓街邊店租金大幅變化，就算為巷弄內店面也有機會成為「店王」。

根據實價，位於大安區敦化南路一段161巷的一樓女裝店面，權狀僅6.96坪，5月時以每月總價10萬元出租，換算每坪單價約1.44萬元，為大安區自2019年以來的租金單價最高紀錄。

住商不動產仁愛光復店經理黃獻寬分析，東區為北市一線商圈，2012年左右，商圈巷弄店面單價頗易破萬元，2020年以後，受疫情等因素衝擊，成交單價落在7,000元~1萬元左右，近期受惠於東區有新開幕百貨公司，且又有大巨蛋等利多，商圈景氣持續活絡，進而讓巷弄店面行情漲回過去高點。

今年截至6月為止，北市單價破萬元店面租賃交易共4筆，全數都集中於大安區。

賴志昶指出，大安區內有師大商圈、永康商圈以及東區商圈，店面經濟發展成熟，亦各有不同穩定客源加持，成為各類型品牌業者最青睞的選址標的，此次東區巷弄店面租金衝高，除了為街邊店景氣注入強心針，也標榜著巷弄店面只要位處機能成熟、交通便利的商圈，就算並非品牌大廠，也能有頗佳的租金承擔能力。

景氣 店面租金

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