成屋市場撐不住了 第2季全國房價指數季跌1.6%、這三都跌最多

最新2025年第2季的「政大永慶即時房價指數」出爐，數據顯示，全國和六都、新竹縣市都會區指數全面下跌，全國房價指數季跌幅為1.6%；細看到各都的表現，台南市、台中市和新北市指數跌勢最明顯，季跌幅超過2%，台北市、桃園市與高雄市跌幅較輕，跌幅在1%內，新竹縣市季減1.3%。

2025年第2季全國即時房價指數較上季下跌1.6%。永慶房產集團研展中心總監郭翰表示，從去年下半年開始，受到銀行房貸緊縮與第七波信用管制影響下，房市熱度明顯降溫。到了今年上半年，在房市政策續行及美國宣布關稅政策下，房市交易仍未見顯著起色。

郭翰指出，現階段房市為自用當道市場，買方期待有一定幅度的降價才願意進場，而部分賣方也願意讓利促成交，使本季房價指數再小幅下修，反映市場買氣降溫，房價呈緩跌走勢。

2025年第2季台南市即時房價指數季跌幅為2.7%，為六都、新竹縣市最高。

郭翰說明，近年來，台南市在科技業題材帶動下，房價急漲，而當地薪資漲幅追不上房價飆升速度，使消費者難以再追價，剛性需求無法支撐高價，市場支撐力不足，因此現階段在市場買氣降溫下，房價下修幅度持續擴大。