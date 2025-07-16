崩跌訊號來了？ 第2季七都房價全面下跌、這都跌最多
永慶房屋發布最新2025第2季「政大永慶即時房價指數」，七大都會區指數全面下跌，台南、台中和新北指數跌勢最明顯，季跌幅超過2%，台北、桃園與高雄跌幅較輕，跌幅在1%內，新竹縣市季減1.3%。
永慶房產集團研展中心總監郭翰表示，從去年下半年開始，受到銀行房貸緊縮與第七波信用管制影響下，房市熱度明顯降溫，今年上半年，在房市政策續行及美國宣布關稅政策下，房市交易仍未見顯著起色。
現階段房市為自用當道市場，買方期待有一定幅度的降價才願意進場，而部分賣方也願意讓利促成交，使本季房價指數再小幅下修，反映市場買氣降溫，房價呈緩跌走勢。
2025第2季台南房價指數季跌幅2.7%，為七都最高。郭翰分析，近台南在科技業題材帶動下，近年房價急漲，當地薪資漲幅追不上房價飆升速度，使消費者難以再追價，剛性需求無法支撐高價，房價下修幅度持續擴大。
台中指數季跌幅為2.3%，居七都第二。郭翰指出，台中可開發素地多，房屋供給量大，房價修正壓力也較大。此外，台中各區交通、生活機能差異大，對於機能尚未完善和房屋供給量多的行政區，房價下修空間可能會較大。
新北指數季跌幅為2.0%，為七都第三。新北因重劃區多，房屋供給量大，根據永慶統計數據，新北本季全市場委售量續增，反映市場買氣仍無回溫。新北重劃區供給量大且機能尚未完善的行政區，房價下修幅度相對明顯。
郭翰表示，受銀行房貸持續緊縮與第七波信用管制未放寬的影響，且銀行審核標準嚴格，自備款門檻提高，讓購屋族面臨更大資金壓力，市場交易難度明顯提升，下半年房市難樂觀期待。
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