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新光三越再開董事會 吳東進掌握過半席次可望主導人事

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

新光三越預計16日下午再次召開董事會，選出董事長。若為股東會後的第二次董事會，投票門檻將從原本的三分之二降為二分之一。由於吳東進已掌握過半董事席次，預料將取得主導權。

根據規定，股東會後的第二次董事會僅需過半同意即可通過人事案。根據13席董事及3席監察人全員出席共16席的情況分析，吳東進主導的泛新光家族即使不計監察人，也已過半，形勢明顯占優。

熟悉吳家的人士透露，吳東進家族已向吳東興家族釋出合作訊號，盼雙方再度聯手，重建三方共治局面。吳東興家族是否回歸合作，成為外界關注焦點。

目前新光三越董事監事共16席，泛新光家族掌握7席董事與2席監察人，合計9席，穩居多數。市場對本次會議是否屬於「第二次董事會」仍有不同解讀；若上次會議於股東會後15天內召開，則今次應為第二次，在票數門檻降低下，吳東進一方已握有優勢，董事長預料將由吳東昇續任。

吳東興家族由吳昕達、吳昕陽、吳昕昌三兄弟掌握3席，日方伊勢丹同樣持有3席。目前看來，吳東興家族已經跟吳東亮結盟，吳東亮成為董事之後，局勢變得更為錯綜複雜。

換言之，儘管吳東進掌握多數席次，但在各方勢力角力之下，今日下午的董事長選舉仍將是一場激烈對決。

董事長 股東會 吳東進

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