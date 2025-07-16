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中國發布正極材料技術出口禁令 立凱電泓辰受惠

中央社／ 台北16日電

中國商務部15日公告，為維護國家經濟安全和發展利益，新增限制出口「電池正極材料製備技術」及5項提煉鋰技術，台灣立凱電、泓辰等正極材料廠有望受惠。

電池正極材料廠泓辰董事長陳宏力今天表示，此次禁令等同宣示中國將鋰電池正極材料技術與稀土同列為戰略物資，泓辰正在台灣建置磷酸鋰錳鐵（LMFP）示範產線，希望於台灣能源自主上，扮演更重要角色。

美中科技戰升高，中國繼禁止稀土出口後，15日再公告，新增限制出口「電池正極材料製備技術」，包括電池用磷酸鐵鋰製備技術、電池用磷酸錳鐵鋰製備技術、磷酸鹽正極原材料製備技術等3條控制要點。

陳宏力分析，鋰電池的應用愈來愈廣，從早期的iPhone等3C產品，到現在的電動車、儲能等。其中，正極材料占鋰電池成本40%，為其重中之重。

陳宏力指出，由於中國的鋰電池正極材料產量占全球比重逾8成，因此各國電池供應鏈一直積極朝自主化發展。這次禁令是管制技術出口，未來如果進一步管制正極材料出口，非中國的電池供應鏈勢必將面臨極大風險，大家一定會加強供應鏈的分散。

泓辰今年初剛宣布投下新台幣5億元，在桃園平鎮設置年產能2200噸的LMFP示範產線，目標今年內投產。泓辰也與歐美多家電動車廠及電池廠洽談合作中，未來前進海外設廠。

立凱電是中國以外唯一可以輸出第4代LFP（磷酸鋰鐵）材料技術的正極材料公司，立凱電表示將全力搶單，並有望承接轉單。立凱電今天股價隨中國禁令題材走強，攻上漲停價27.15元。

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