破億元業績7成靠社群！AKIMIA 面膜正妹創辦人300場直播電擊鐵粉心

每周三Facebook直播一次，連續5年，只靠社群直播賣面膜，美妝新創AKIMIA（拓金造物）不靠強勢電商通路，不攻實體賣場，竟衝出上億元年營收！該新創15日發表第三代外泌體乾式面膜，今年目標業績翻倍，背後股東是台灣最大專業包材標籤印刷服務供應商正美集團。

AKIMIA是成立6年的醫美品牌新創，創辦人李佩芝是臺大醫工所博士班畢業，過去專供癌症開放性傷口修復醫材，2019年因與正美集團研發團隊認識，結合雙方專業技術，開發出「微電流印刷面膜技術」，正美因而成為天使投資人，合作成立拓金造物品牌。

36歲的李佩芝在2019年成立拓金造物後，就逆勢操作，以每周三晚上8點在Facebook私密社團直播方式推廣，一開始沒掌握直播要義，她會手拿研究論文解說原理，初期直播上線人數也僅數十人，但在堅持不懈下，2023年拓金造物已經損益打平，2024年年營業額更衝破億元，換算直播場次破300場，現在同時在線人數700~到上千人不等。公司更估去年營收有7成來自社群銷售。

專走自有通路（自有官網商城/直播/Line官方帳號）販售，創辦人親自解說消費者個人化肌膚提問下，透過口碑行銷及直播帶貨方式，拓金造物不靠台灣三大強勢電商通路，不走實體通路鋪貨（僅少數屈臣氏跟康是美快閃檔期合作）方式，顛覆傳統面膜銷售路線。

台灣是面膜生產王國，相對其他單價十元的面膜，拓金造物因研發成本較高，定位高單價面膜路線，五片售價900元，這也讓他們決定不走一般傳統電商或實體通路，跳脫大量買廣告投放或價格競爭，以DTC（直銷）方式經營。

但直播講解生醫科技資訊，消費者需要嗎？聽得懂嗎？對此拓金造物主管解釋，微電流面膜是什麼？確實一般人很難理解，因此這六年花很多時間教育市場，分享定價背後原因。拓金造物第一代面膜是單純推微電流面膜，第二代則發展乾式面膜（消費者自己回家加水，節省8成用水及運輸包材體積），第三代則與中興大學合作外泌體，加在微電流乾式面膜內。

李佩芝解釋，微電流印刷面膜技術是採用醫療工程藥物經皮傳輸的技術原理，結合封閉式敷料與印刷電池技術，讓面膜上的保養品因微電流加速導入皮膚深層，化過去靜態吸收為主動導入，該印刷技術為獨家專利。

外泌體目前有多元來源，李佩芝表示，拓金造物的與中興大學攜手共研的專屬原料：AKIMIA四維源動外泌體微包四胜肽成分，其外泌體為雞蛋來源，同時配方也選用訊聯豬臍帶來源及西班牙Vytrus Biotech積雪草外泌體，三隻原料具有高純度與高活性，並經過多項功效實驗，證明其能有效促進細胞增生、膠原生成和DNA保護，且對皮膚無細胞毒性、無致敏反應。