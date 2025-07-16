滷肉飯到原民工藝！文總領軍 TAIWAN PLUS 八月大阪登場

文總16日表示，日本最具代表性的超人氣台灣文化祭「TAIWAN PLUS」重磅回歸，配合文化部「We TAIWAN 台灣文化in大阪・關西世博」交流計畫，首度移師大阪中之島舉行，也是首次加開至兩周末（8/9-10、8/16-17）。今年攤位品牌數創歷屆新高、超過20家品牌為首次參與，展現MIT文化創意與滿滿台灣味，超人氣角色a-We周邊商品也都買得到。

文總說明，TAIWAN PLUS 自2018舉辦以來邁入第六屆，累積70萬人次造訪，成為台日文化交流最具代表性的盛事之一。今年主題命名為「台日新風」，呼應大阪世博主題「讓生命更光輝的未來社會藍圖」，希望展現台灣新的風貌、與日本共創新的風潮，一起邁向讓生命更光輝的未來。

主視覺由曾獲金曲獎最佳裝幀設計獎的吳建龍設計、三金經驗豐富的方序中擔任視覺總監，以We TAIWAN全新超人氣IP「a-We」延伸，彷彿細胞分裂般形成一個大型的「t」形狀，象徵TAIWAN PLUS不斷成長，也代表不同的力量與元素，共構成強大的整體，傳達台灣多元且團結的精神。

文總指出，今年攤位品牌破百家創歷屆新高，橫跨六大類別：台味食光、設計推廣、生活手作選物、體驗互動、特別企劃、永續設計等，其中每年皆大排長龍的「台灣啤酒」，這次將以台灣水果製成的水果啤酒前進大阪；「台灣工業設計協會」帶著多個精選品牌，展現台灣堅實的工業設計實力；由原住民族委員會創立的全台最大原住民選物品牌「LiMA」，將用原民工藝之美席捲大阪。

其他特色品牌如基隆百年餅舖「連珍」、老字號滷肉飯「五燈獎」、深受台日年輕朋友喜愛的「香蘭男子電棒燙」、人氣插畫家「WHOSMiNG」及由流動商店策劃的「台灣夜市遊技場」等，都蓄勢待發要讓日本朋友感受台灣魅力。

此外，TAIWAN PLUS首度號召永續品牌參與，響應大阪世博對永續理念的重視，包含將舊料轉化為日常器物的「Whale Dawn 鯨湯匙」、老布料拼接新生命的「LU+」、運用樹皮纖維打造工藝家飾「黑色雋永Lumamiling」，以及採用單一材料實現循環再生設計的「犀牛盾 RHINOSHIELD」。

文化部攜手文總推出一系列a-We周邊商品，並結合台灣在地元素，如小籠包、珍奶、茄芷袋等，皆由台灣設計、台灣製造，品項包含娃娃、徽章、襪子等，累積銷售近5千組，並吸引來自日本、美國及香港等地消費者踴躍選購。

其中，又以「a-We娃娃」最受歡迎，徽章單入款則以「珍奶」造型銷量最高。至於第三波周邊商品貼紙、紓壓球，將於7月16日上午10點開賣，購買請至Pinkoi「We TAIWAN」設計館，消費滿額再送「一卡通-大阪關西世博卡」（款式隨機）。

聯名商品部分，文總也與防摔手機殼領導品牌「犀牛盾」推出23款手機殼，並與致力推廣玻璃循環的「春池玻璃」合作打造玻璃扭蛋，7月19日起將在文樓1樓、新竹春室、南美春室、新園春室等據點同步販售，展現台灣設計與工藝的精湛實力。