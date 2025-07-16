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買屋登記誰名下？情侶這麼做 婚後換屋頭疼了

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文攝影
房市示意圖。記者游智文攝影

不少情侶或夫妻購屋，為了在財產上有所保障，會登記一人一半持有房屋，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這種作法，會一次佔掉兩個人的首購資格，換屋時會碰到第二套房貸問題。

他表示，近期就有一對夫妻，婚前二人共同買房，為求保障，房子登記一人一半，但婚後有小孩空間不夠用，要換屋時，發現面臨第二房房貸限貸五成問題。

幾經探詢，最後只好其中一人把房子贈與給另一半，名下無房後，再購屋申請房貸，以取得較好的貸款條件與寬限期，等買了房子，立即把舊屋賣掉，以降低負擔。

曾敬德表示，早年市場盛行情侶購屋時，登記一人一半，以作為保障，有些夫妻共同出資買房，也會採取各登記一半的方式，這在過去沒問題，但現在碰到央行嚴格信用管制，等於一次用掉兩個首購名額，想換屋就會面臨困難。

他表示，雖然為了避免影響換屋族群，央行也宣布放寬可以切結一買一賣，但銀行面對現在資金吃緊的狀況，不是很積極承接這類案件，畢竟還要貸後管理看看是否真的有賣掉。

根據聯徵中心統計，2023第三季到2025第一季共有36.3萬件房貸案件，但央行統計2023年6月至2025年5月，銀行辦理換屋協處案件也僅約2142件，研判換屋族可能先賣後買，不然就是利用沒有房貸的配偶購屋。

曾敬德表示，現在市場上交易量較少，不時會出現一些CP值不錯的房子，建議換屋族先做好規劃，想好可以擠出多少頭期款，怎樣可以爭取較好房貸條件，以及房地合一稅節稅問題，以免物件出現也無法下手。

房貸 房地合一稅 央行

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