獨家／吳東進喊話：吳火獅家族是新光三越創始股東！盼三方共治

新光三越董事會今天下午登場，不過隨著台新金控董事長吳東亮出馬，力挺現任總經理吳昕陽出任董事長，讓戰事擴大為吳火獅家族與吳東興家族經營權之戰，不過身為新光三越百貨的原始股東、新光金創辦人吳東進，今天透過身邊人表示，吳火獅家族是創始股東，從過去到現在都是最大股東，吳東進更是目前檯面上唯一創始股東，由吳火獅家族擔任董事長並無不妥。

吳東進身邊親友認為，吳火獅家族從過去到現在，都是最大股東，當初吳東進原本可以當董事長，但是因為讓利給吳東興家族，也為了專心在新壽的事業，讓堂哥吳東興當董事長，這是他與堂哥之間的合作默契，如今希望依照過去一直運作很好的吳火獅、吳東興家族及日本三方共治，是最好的模式，推舉吳火獅家族繼續擔任董事長，並沒有誰搶誰的經營權問題。

據吳東進親友表示，吳東進在新壽的任內，興建大樓讓新光三越承租，包括南西、站前、高雄三多店，都是在吳東進手裡完成，光是這三店創造新光三越每年至少150億元營業額，也帶動新壽的租金收入，更造福了新光三越的股東，且過去在無產經分離的限制下，吳東進主動讓利給吳東興家族，未來仍希望三越能「三合」，創造「三贏」。

吳東進身邊人表示，1989年6月28日，新光與三越簽署合資協議書，當時的資本額5億元，股權為台日各半，日本的股東由三越百貨公司集團占40％，有10％由媒合人Renon公司取得，Renon為三越百貨最大的服飾供應商，而台方的50％中，1％是新光人壽老臣吳家錄持有，6％是吳東興家族，其餘43％是吳火獅家族持股，而吳火獅家族是由新光關係企業持有，代表人幾乎都是吳東進。

二年後，新光三越資本額由5億元增加至10億元，日方50％不變，台方部分，吳家錄持股不變，不過吳東進為了讓利給吳東興家族，放出自己的6％持股，讓吳東興家族持股由6％提高至12％。

2000年因為日本不景氣，Renon倒閉，10％持股中，日方認3％，形成後來日方最高持股43％，Renon其餘7％股權給台方，使得吳東興家族的持股再增加。

吳東進親友認為，過去吳火獅家族從一開始持股43％到現在持股60％，不僅是原始股東，還是最大股東，也一直仰賴吳東興家族擔任高階經理人，吳東興家族一直以來都非最大股東。

至於現在的日本股東三越伊勢丹，是在2008年日本三越因為經營不善，以3：1的換股比，與伊勢丹公司合併。

吳東進親友表示，1989年，新光三越成立時，創始股東包括板倉芳明、Renon、吳東進、吳東興，吳東進代表的吳火獅家族，從公司開始成立到現在，都一直在，現在更是檯面上的唯一創始股東，絕對具有新光三越的經營正統。