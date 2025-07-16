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統一寵食切入機能飼糧市場 搶攻健康飼養商機

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
統一寵食切入機能飼糧市場，搶攻健康飼養商機。統一/提供
統一寵食切入機能飼糧市場，搶攻健康飼養商機。統一/提供

隨著寵物主人對寵物營養需求的了解日益加深，消費意識逐步向「擬人化照護」轉型，也更多地尋求功能性寵物食品來維持寵物的整體健康和福祉，其中尤以機能性飼糧與低敏訴求產品增幅顯著。統一（1216）看準毛孩健康經濟，積極部署中高階健康糧食市場，正式推出Petlife新品「機能優穀糧」。

隨著臺灣家庭型態轉變與少子化趨勢延續，「毛孩經濟」成為新興消費主力。根據農業部與產業調查機構數據顯示，112年臺灣犬貓飼養數量推估已突破279萬隻，臺灣寵物食品市場規模預估將達新台幣250億元，年增率達8.37%。

此次新上市的Petlife機能優穀糧主打「機能營養、低敏食材、專業益生菌配方」，產品定位聚焦於對健康管理有高度關注的中高端寵物家庭，也為腸胃敏感毛孩帶來新福音。

Petlife機能優穀糧加入已經由大量科學研究文獻支持的亞斯菲德菌（A菌）及雷特氏B菌，以專業守護毛孩腸胃道健康，為了保護益生菌減少熱破壞，還特別導入臺灣寵物食品廠首度引進的MAS動力霧化噴覆技術，將食品級牛油極細霧化，再依序噴覆水解蛋白、益生菌等營養與美味素材，恆溫翻炒、層層包裹，保護營養素的同時，還能讓顆粒直接散發誘人香氣，天天實現毛孩空盤計畫。

此外，該系列承襲Petlife一貫低敏優穀理念，採用燕麥、糙米等取代傳統黃豆、玉米、小麥，並根據臺灣氣候與飼養特性，設計犬貓專屬需求的機能營養配方，包含關節、皮毛、泌尿道保健及幫助排毛功能等等，確實為機能性與腸胃保健兼具的高CP值產品。

與此同時，2022年推出的寶多福健康機能系列，以使用納豆益生菌的腸道保健配方為基礎，再添加GABA與色胺酸來穩定毛孩的焦慮情緒，上市後就以市場獨有的產品特色及高嗜口性受到消費者的好評，展現國產機能糧競爭實力，也顯示統一投入機能導向的產品線備受市場肯定。

消費 新台幣 寵物

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