唐獎教育基金會執行陳振川 獲選為羅馬俱樂部正會員

羅馬俱樂部（Club of Rome)15日透過社群媒體公開宣布，唐獎教育基金會執行長、台灣大學土木工程學系名譽教授陳振川獲選成為正會員（Full member)，獲選理由是因為陳教授長期致力於永續發展、減災與災後重建以及循環經濟的豐富經驗及貢獻，是全球公認的災害緩解和永續基礎設施專家，撰寫過多件具有影響力的出版物並在世界各地發表主題演講。

羅馬俱樂部表示，陳振川曾任中華民國行政院政務委員兼公共工程會主任委員、莫拉克颱風重建執行長等，領導重大基礎設施和災後重建工作。也是美國混凝土學會ACI的榮譽會員和國際工程院院士，他活躍於國際事務，擔任國際工程院副院長及院士、國際社會管理系統學會理事長、俄羅斯工程學院臺灣分會會長、亞洲土木工程聯盟ACECC會長等重要職務，期待他加入羅馬俱樂部後，能貢獻永續基礎設施和韌性規劃方面的深厚專業知識，協助進行系統性變革的全球對話。

羅馬俱樂部是一個深具國際影響力的智庫組織，自1968年成立以來，致力於探討全球性長期挑戰，特別是在永續發展、氣候變遷、資源枯竭、人口成長與經濟系統、社會正義等議題上，運用會員們獨特的集體知識來為當今世界複雜而相互關聯的挑戰，提出創新理念，制定全方位的解決策略，對全球政策圈、學術界和環保運動影響深遠。

羅馬俱樂部的報告與建議常為聯合國、世界銀行、歐盟等國際機構參考，特別是在永續發展與氣候政策制定上。其所出版《成長的極限》（The Limits to Growth, 1972）以系統動力學模擬未來地球的可持續性，建立該會的里程碑。至今翻譯成三十多種語言，全球暢銷超過1000萬冊，被譽為20世紀最具影響力的環境與經濟預警書之一。

羅馬俱樂部成員多為前政府首腦、科學家、經濟學家、企業家和思想領袖，會員及國家會員來自約50個國家，維持活躍的正會員（Active full members）約為100人左右，但具高度政治與學術影響力。先前獲選為正會員的國家領袖包括唐獎得主前挪威總理格羅•哈萊姆•布倫特蘭、前捷克總統哈維爾、前加拿大總理杜魯道等。

而唐獎得主傑佛瑞．薩克斯及前蘇聯領導人戈巴契夫，雖非羅馬俱樂部會員身份，但在理念、活動與政策倡議上均有密切合作且互為盟友。台灣方面的獲選者則包括名譽會員前監察院長錢復，正會員沙烏地阿拉伯的阿卜杜拉國王科技大學副校長黃國維。

甫獲選為羅馬俱樂部正會員的陳振川表示，期望藉此平台引入羅馬俱樂部最前瞻的專家力量及前瞻知識見解，並分享國土環境脆弱，天災頻繁的台灣在永續發展及氣候變遷下面對大型災害的防救災及重建的經驗，如何累積發展結合政府、學術界、NGO、產業及社區資源，建置以永續發展為目標的初步社會管理系統（Social Management System)。

陳振川進一步表示，唐獎是以永續發展為核心，涵蓋自然科學及社會科學領域的國際學術大獎。他也期盼藉由羅馬俱樂部的世界影響力，將唐獎永續發展價值和世界擴散交流。奉獻唐獎得主的人生經驗，啟發年輕人，使世界更為美好。