印尼關稅32%降至19% 儒鴻聚陽：擔憂大石減輕大半

美國總統川普15日宣布已和印尼達成協議，印尼銷往美國的產品關稅從32%降為19%。加上先前越南關稅從46%降至20%，台灣成衣大廠儒鴻、聚陽的兩大生產基地關稅皆拍板，落在可控範圍內，擔憂大石減輕大半，將與客戶洽談新合約重新議價。

隨著去中化產能移轉，越南、印尼已成為全球紡織生產重鎮，以台灣成衣雙雄儒鴻、聚陽為例，兩地包辦超過8成的產能。隨著越南、印尼關稅相繼拍板，落在19%至20%的可控範圍內，成衣廠終於可以稍微鬆口氣。

儒鴻財務長林芬如今天表示，印尼關稅從32%降到19%，是往好的方向走。隨著關稅逐漸明朗，接下來儒鴻會開始與客戶洽談新合約，重新議價和進行價格調整，懸著的一顆心可以慢慢放下。

目前儒鴻產能分布，越南占65%排第1，印尼25%居第2。由於印尼廠為儒鴻近年加碼重點，產能快速擴張，先前因為川普宣布對等關稅，一度傳出儒鴻暫緩印尼擴廠計畫。

林芬如強調，該做的還是都有繼續做，擴廠計畫持續進行中。儒鴻6月底剛宣布對印尼子公司PT EclatTextile International現金增資4100萬美元（約新台幣12.12億元），為印尼3廠的興建計畫預做準備。

聚陽發言人林恆宇今天也表示，印尼、越南是聚陽兩大生產基地，分別占產能比重42%和38%，合計高達8成。隨主要產區皆率先達成關稅協議，「心中擔憂的大石已經減輕大半」。

林恆宇表示，後續還是要等到其他國家關稅確認，客戶才會有進一步消息，之後會商討價格調整以轉嫁關稅成本增加。