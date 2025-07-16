房產交易手法公開 信義房屋律師傳授防詐關鍵

近年來房產交易詐騙手法層出不窮，從假買方掏空房屋資產，到偽造身份假冒屋主，讓民眾辛苦累積的資產毀於一旦。信義房屋最新一集Podcast節目《房屋聽信義》以「房產交易陷阱多？信義房屋律師分享防詐關鍵細節，教你降低風險保障房產安全！」為題，邀請信義房屋法制室律師郭亮妤深入剖析常見的詐騙手法，並傳授降低風險、保障交易安全的實務建議。

節目由信義房屋業務企劃部洪子琪與信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德主持，透過真實案例揭開假買方詐騙的全貌，郭亮妤分享，詐騙集團專挑無貸款、產權乾淨的物件下手，再利用屋主對流程的不熟悉，達到詐騙目的。

受害屋主原本期待順利出售手中無貸款的房產，卻在仲介、假買方與共犯代書的聯手詐騙下，房子雖過戶、款項卻不翼而飛。買方以房屋名義辦理銀行與民間貸款後失聯，屋主面對的，竟是一間負債累累、形同空殼的房子。

為了防堵此類事件發生，郭亮妤強調「履保專戶」的重要性。履約保證制度可將買賣款項託管於專戶中，等到交易完成才撥款，有效防止買賣雙方任何一方失聯或跳票，她說，許多人以為履保專戶只保障買方，其實對賣方也是一層保護。不要貪圖現金入帳的快速，反而讓自己失去保障。」

郭亮妤說，另一種詐騙手法「假屋主詐騙」，則是由不法人士偽造屋主身分證與權狀，冒充房東出售房產，甚至騙取斡旋金或頭期款後人間蒸發。這類詐騙尤以屋主長期不在國內、房屋出租中者為高風險族群。曾敬德指出，「斡旋金動輒數十萬元，買方若沒做好背景查核與流程控管，損失往往無法追回。」

對此，郭律師建議民眾可申辦內政部提供的「地籍異動即時通」服務，只要房屋有異動申請，屋主即可即時收到簡訊通知，可在第一時間通報警政機關並啟動調查程序，「即便房子真的被異動過戶，若能即時處理，還可能透過監視影像追查詐騙者身分，爭取時間就是爭取希望。」

「買賣房產是人生大事，建議找值得信賴的房仲品牌與專業代書團隊協助交易流程，才能有效轉嫁風險。」郭亮妤提醒，面對層層風險與複雜流程，信義房屋擁有完善的制度與法務團隊，不僅能提供履保專戶服務，更可於交易中各階段進行把關，防止糾紛與損失。

信義房屋呼籲，房產交易務必提高警覺，落實「三要原則」：要選對仲介、要使用履保、要即時監控。《房屋聽信義》Podcast收聽連結（https://sinyipodcast.com.tw/podcast/sinyipodcast?utm_source=pr_news&utm_medium=referral&utm_campaign=sinyipodcast&utm_term=EP48）