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台中超巨蛋效應…建商搶頭香！中央公園第1排首案曝光
台中水湳經貿園區隨著國際會展中心、綠美圖即將完工，加上「超巨蛋」將落腳於此，加快區域發展速度，尤其園區內的中央公園首排僅13塊土地，首案由興富發集團旗下潤隆建設「搶頭香」，將在文商11地號推出新建案，備受市場矚目。
台中市長盧秀燕今年五月底宣布，台中即將興建「超巨蛋」，由民間投資人以BOT方式興建，地點位於水湳經貿園區的創研一用地，該地符合用地單純、面積足夠、交通方便與商業機能4個期望，市府希望興建至少能容納3萬席次。
市調指出，目前持有水湳中央公園第一排土地的建商，包括興富發旗下潤隆、富華新、寶輝、親家、長慶、鼎邦建設及永豐國際開發。另外，水湳「文商段」預售新案，有「豐邑PARK ONE 」、「親家中央公園」。
興富發集團近3年在水湳陸續推出3建案，總銷合計約300億元，2023年水湳首發案「雍悅一方」，產品58坪至65坪，總戶數239戶；2024年第三季推出水湳第二案「當代首馥」，產品46坪至52坪，總戶數320戶。根據實登揭露，二案銷售都逾九成，購屋族群涵蓋自營商、傳產企業主、醫師及中科科技大廠高階主管。
興富發建設主委王建騏表示，集團在水湳手握3塊土地，以1年約百億元的總銷推案，此次新案基地位於中央公園第一排，可說是壓軸的壓箱寶，吸引老客戶關注，詢問度高，即便受到市況影響，但老客戶依然持續出手，有的是置產、有的是買給二代，有的是為了稅務考量。
新案基地位於起航路、經貿五路口，面積683.37坪，規畫地上31層超高大樓，總戶數166戶，新案模型曝光，令人驚奇的是，為了呼應水湳身價，新案採用四立面流線型設計，2樓的空中花園設計，令人耳目一新。
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