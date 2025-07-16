快訊

你也是嗎？ChatGPT又全球大當機！網友氣炸：總是在上班壞掉

財經記者潛入詐騙LINE群 親身體驗假投顧周旋套路3部曲

周曉涵戀愛ing？「罪後真相」導演陳奕甫進出香閨爆過夜情

聽新聞
0:00 / 0:00

終結交屋惡夢！房市急凍…台中建商出「絕招」百戶4天交屋

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中14期重劃區內的台中巨蛋去年3月動工，圖為台中巨蛋外觀模擬圖。圖／台中市政府提供
台中14期重劃區內的台中巨蛋去年3月動工，圖為台中巨蛋外觀模擬圖。圖／台中市政府提供

政府重拳打炒房，國內房市急凍，就連台中最夯的北屯14期重劃區都有建商哀號，「每周成交報表『不是0就是1』，且多數是0成交」；建商出「絕招」，大打服務戰，針對住戶最怕的「交屋惡夢」，自費聘請驗屋公司解決住戶的交屋「痛點」。

14期重劃區是台中近幾年開發規模最大，也是低密度、高綠覆蓋率的熱門重劃區，擁有台中巨蛋、北屯運動中心、漢神洲際購物中心等重大建設，去年成交戶數高達1635戶，如今買氣急凍，建商無不使出「有感」策略打動自住客的心。

鉅陞國際開發董事長褚學忠說，政府打炒房政策，投機客退散，剛性需求成主流，鉅陞國際，專注蛋黃區，在機能、地段好的市中心或舊市區，推出最小格局為22坪二房的產品。

褚學忠指出，現在房地產交屋約70％客戶有需要驗屋，鉅陞國際開發今年第四季即將完工交屋的台中七期「V市政」，將率先邀請第三方驗屋公司在交屋前，用更嚴格的標準進行自主驗屋，七大類48項屋況檢測報告完整提供，解決多數消費者在驗交屋時的痛點。「所有的交屋都讓驗屋公司驗過，所有屋況都修繕完成後才會讓客人驗屋。」

磐興建設在14期台中巨蛋首排新案「磐興寬悅」，導入日本知名品牌LIXIL建材系統，更是推出寵粉封館看房專案。

磐興建設總經理游金洲說，14期內的「磐興寬心」今年5月交屋，為了縮短住戶交屋時間，公司已先找驗屋公司為逾百戶全面驗屋，提前為客戶驗好屋，所有屋況都修繕完成後，再讓住戶驗屋，最後在4天內，逾百戶全數交屋，公設點交也在一個月完成。

游金洲指出，家就是一棟生活美術館，麗明營造董事長吳春山自即日起至8日31日，在磐興「磐興寬心」社區，以及隔壁的「娘家館」同步舉辦「五國十色」攝影巡迴展，引領觀者踏上一場身心靈的影像旅程。

台中14期重劃區內的「磐興寬心」社區大樓。記者趙容萱／攝影
台中14期重劃區內的「磐興寬心」社區大樓。記者趙容萱／攝影
台中14期「磐興寬心」社區一樓大廳即日起至8日31日，展出「五國十色」攝影巡迴展。記者趙容萱／攝影
台中14期「磐興寬心」社區一樓大廳即日起至8日31日，展出「五國十色」攝影巡迴展。記者趙容萱／攝影
鉅陞國際開發董事長褚學忠說，台中七期「V市政」將自主驗屋，解決多數消費者在驗交屋時的痛點。記者趙容萱／攝影
鉅陞國際開發董事長褚學忠說，台中七期「V市政」將自主驗屋，解決多數消費者在驗交屋時的痛點。記者趙容萱／攝影
台中14期重劃區內的「磐興寬心」社區一樓大廳。記者趙容萱／攝影
台中14期重劃區內的「磐興寬心」社區一樓大廳。記者趙容萱／攝影

重劃區 董事長

延伸閱讀

土城比你想的更宜居！區域房市黑馬藏在哪？

愈來愈多年輕人 住不起台北市...都發局找地、捷運局賣房 TOD政策出了啥問題？

買房多保障！桃園阻驗屋蟑螂兩邊賺 市府修法先拿公設祭旗

土城晉升國際廠辦搖滾區，帶動「暫緩重劃區」住宅需求夯

相關新聞

房產交易手法公開 信義房屋律師傳授防詐關鍵

近年來房產交易詐騙手法層出不窮，從假買方掏空房屋資產，到偽造身份假冒屋主，讓民眾辛苦累積的資產毀於一旦。信義房屋最新一集...

終結交屋惡夢！房市急凍…台中建商出「絕招」百戶4天交屋

政府重拳打炒房，國內房市急凍，就連台中最夯的北屯14期重劃區都有建商哀號，「每周成交報表『不是0就是1』，且多數是0成交...

台中超巨蛋效應…建商搶頭香！中央公園第1排首案曝光

台中水湳經貿園區隨著國際會展中心、綠美圖即將完工，加上「超巨蛋」將落腳於此，加快區域發展速度，尤其園區內的中央公園首排僅...

台灣人狂掃杜拜房產 門檻1600萬台幣能享居留 現在進場還有利多嗎？

今年初以來，幾乎每週都有海外不動產代銷業者舉辦實體、線上說明會。臉書、IG輕易就能搜尋杜拜房地產的業者資訊。

玻纖布缺貨加劇 台廠利多

輝達、超微獲准繼續出貨給中國大陸客戶，兩大廠都將重啟銷陸計畫。AI伺服器不可或缺的玻纖布產品爆發大搶單。

台泥商業火險 八業者分擔

台泥集團旗下三元能源科技高雄鋰電池廠14日發生重大火警事故，不僅導致廠區嚴重損毀，更造成員工及消防人員受傷。據了解，該公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。