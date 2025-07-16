終結交屋惡夢！房市急凍…台中建商出「絕招」百戶4天交屋

政府重拳打炒房，國內房市急凍，就連台中最夯的北屯14期重劃區都有建商哀號，「每周成交報表『不是0就是1』，且多數是0成交」；建商出「絕招」，大打服務戰，針對住戶最怕的「交屋惡夢」，自費聘請驗屋公司解決住戶的交屋「痛點」。

14期重劃區是台中近幾年開發規模最大，也是低密度、高綠覆蓋率的熱門重劃區，擁有台中巨蛋、北屯運動中心、漢神洲際購物中心等重大建設，去年成交戶數高達1635戶，如今買氣急凍，建商無不使出「有感」策略打動自住客的心。

鉅陞國際開發董事長褚學忠說，政府打炒房政策，投機客退散，剛性需求成主流，鉅陞國際，專注蛋黃區，在機能、地段好的市中心或舊市區，推出最小格局為22坪二房的產品。

褚學忠指出，現在房地產交屋約70％客戶有需要驗屋，鉅陞國際開發今年第四季即將完工交屋的台中七期「V市政」，將率先邀請第三方驗屋公司在交屋前，用更嚴格的標準進行自主驗屋，七大類48項屋況檢測報告完整提供，解決多數消費者在驗交屋時的痛點。「所有的交屋都讓驗屋公司驗過，所有屋況都修繕完成後才會讓客人驗屋。」

磐興建設在14期台中巨蛋首排新案「磐興寬悅」，導入日本知名品牌LIXIL建材系統，更是推出寵粉封館看房專案。

磐興建設總經理游金洲說，14期內的「磐興寬心」今年5月交屋，為了縮短住戶交屋時間，公司已先找驗屋公司為逾百戶全面驗屋，提前為客戶驗好屋，所有屋況都修繕完成後，再讓住戶驗屋，最後在4天內，逾百戶全數交屋，公設點交也在一個月完成。