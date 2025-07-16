玻纖布缺貨加劇 台廠利多
輝達、超微獲准繼續出貨給中國大陸客戶，兩大廠都將重啟銷陸計畫。AI伺服器不可或缺的玻纖布產品爆發大搶單。
業界人士指出，在下游AI產品強勁需求下，目前玻纖布缺貨問題不僅無解、且恐加劇，台玻（1802）、富喬、建榮、德宏等四大玻纖布台廠可望擴大出貨。
台玻董事長林伯實指出，目前台玻旗下Low DK等三款產品均通過客戶認證。
富喬旗下Low DK近期完成專利布局，並進入量產。
另外，建榮是玻纖布巨擘日東紡在台重要轉投資公司。建榮今年將驅動高階Low DK與T-Glass產品需求，在日東紡奧援下，該公司T-Glass預計2026年量產。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言