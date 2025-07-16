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玻纖布缺貨加劇 台廠利多

經濟日報／ 記者陳美玲鐘惠玲／台北報導

輝達、超微獲准繼續出貨給中國大陸客戶，兩大廠都將重啟銷陸計畫。AI伺服器不可或缺的玻纖布產品爆發大搶單。

業界人士指出，在下游AI產品強勁需求下，目前玻纖布缺貨問題不僅無解、且恐加劇，台玻（1802）、富喬、建榮、德宏等四大玻纖布台廠可望擴大出貨。

台玻董事長林伯實指出，目前台玻旗下Low DK等三款產品均通過客戶認證。

富喬旗下Low DK近期完成專利布局，並進入量產。

另外，建榮是玻纖布巨擘日東紡在台重要轉投資公司。建榮今年將驅動高階Low DK與T-Glass產品需求，在日東紡奧援下，該公司T-Glass預計2026年量產。

董事長 富喬

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