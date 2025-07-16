上市櫃協會座談／設主權基金 時機正好

台灣上市櫃公司協會日前舉辦「設立主權基金的目的與運作」座談會，邀請專家剖析其重要性及關鍵挑戰，與會專家認同，為布局下世代新產業，現在是成立主權基金的絕佳時機，但法規、資金來源、人才，都是政府必須積極面對的議題。台灣上市櫃公司協會創辦人施明豪表示，台灣經濟實力已邁入成熟階段，若能成立主權基金，不僅可回應資本市場需求，更能推動產業升級與國際布局。

前國發會主委陳美伶：要因應風險

台灣成立主權基金，為何現在是成熟時間點？前國發會主委陳美伶說，賴總統提出設立主權基金的構想，反映出社會已有高度共識，約65%的媒體聲音抱持支持態度。

她強調，台灣目前已面臨結構性挑戰，不能只依賴半導體產業，應借鏡過去政策決策是如何奠定今日的基礎，開始思考未來50年、甚至是100年的競爭力布局。

陳美伶強調，主權基金的設立不應只是因為「財源充足」，而是必須要能因應風險、分散產業集中性，同時提高國際能見度與經濟韌性。應嚴肅看待主權基金相關立法與治理機制，並提出創新建議，如導入區塊鏈與穩定幣等數位資產工具，才能強化主權基金的功能與彈性。

中經院副院長王健全：混和型設計

中經院副院長王健全表示，台灣主權基金的推動蹉跎至今，已討論超過20年，現今應正視其必要性。他指出，台灣出口結構過度依賴半導體，形成產業與薪資的M型化，加上傳統產業正面臨多重壓力，亟需一個能夠多元投資並支撐產業升級的國家戰略工具，主權基金就是重要解方。

王健全認為，主權基金應設計為規模達新台幣10兆元的混合型基金，八成進行商業投資、兩成支援產業政策，並由政府出資、民間專業操作，透過公開透明的關鍵績效指標（KPI）與董事會監督來確保治理品質。資金可來自外匯存底、保險資金與民間共襄盛舉，唯有達到一定規模與專業治理，台灣方能在全球資本與技術競逐占有一席之地。

前中華郵政董事長翁文祺：三方面著手

前中華郵政董事長翁文祺直言，力挺台灣設立主權基金。他強調，這並非財富管理工具，而應視為國家產業戰略工具。他曾擔任中華郵政董事長，他回顧，中華郵政有逾7兆元的資金運作，雖已具主權基金功能，但卻僅為繳庫，而非追求長期報酬，反映出現有制度有所侷限，透過成立主權基金，才能發揮更積極的功能。

翁文祺表示，未來行政院設立主權基金應從三方面著手，第一，資金來源清晰，以財政撥款、借款或發債為主；第二，制度設計應彈性化，避免官僚限制投資操作與人事任用；第三，聚焦新興產業與國際布局，如量子、替代能源、軟體與材料等，以國家力量搶占全球下一輪科技與產業制高點。主權基金不是選項，是刻不容緩的國家戰略。

美國安卓樂資本合夥人林家振：人才是關鍵

美國安卓樂資本合夥人林家振指出，台灣目前如果要設置主權基金，最大的一個問題就在於將會面臨到全球人才競爭的嚴峻挑戰。

他進一步指出，首先，必須要有能力在國際頂尖學府，比如說美國的常春藤聯盟（Ivy League）進行徵才，並且提供不遜色於投資銀行的相關薪酬待遇，這對於台灣現有的體制以及政治文化來說，都是一大挑戰。

林家振點出，台灣的稅制亦是關鍵問題，目前綜合所得稅率最高40%，相較於新加坡、香港，稅率相對高出不少，難以吸引國際金融人才來台。政府若無配套調整，包括租稅優惠、生活條件優化等，難以吸引頂尖操盤人加入主權基金運作，如此一來，台灣即便設立主權基金，也難以有效執行全球產業布局或取得技術與資本優勢。

前政大校長周行一：目標要清晰

前政大校長周行一表示，設立主權基金的相關討論在台灣日益熱烈，主因各國政府普遍面臨預算困難與產業轉型壓力，台灣成立主權基金要面臨三大關鍵問題：資源從何而來、治理架構如何設計，以及如何建立績效考核機制與責任制度；設立主權基金的目標應該要清晰，須有效連結其使命與實際績效，才能真正發揮功能。

周行一指出，台灣具備一定財政實力，重點在於如何盤點整合資源、建立具規模的基金體系，同時也要立法建立健全治理機制，確保基金運作透明性與效率。更重要的是，國家也需積極培養與延攬具國際視野與產業洞察力的專業人才，使主權基金成為帶動台灣經濟創新與永續發展的重要引擎。

中經院區域發展研究中心主任劉大年：面臨兩挑戰

中經院區域發展研究中心主任劉大年表示，全球產業競爭日趨激烈，各國不再單靠補貼或租稅優惠，不少國家透過設立主權基金推動關鍵產業布局。

台灣目前以《產業創新條例》為主的補貼方式已難以應對國際變局，設立主權基金不僅是財富管理，而是關乎未來產業定位與全球競爭力的重大政策。

劉大年舉例，即使如美國，也開始研究成立主權基金，反映其戰略重要性。然而台灣缺乏專業人才，加上制度設計相當困難，將是最主要的兩大挑戰。他強調，產業發展政策需即時規劃，若再拖延，恐錯失全球技術與資源重分配的關鍵機會。為鞏固半導體優勢並拓展新興產業，主權基金的推動已是刻不容緩。